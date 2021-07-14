لقد جربنا أحدث سوار ذكي من هواوي HUAWEI Band 6.. وهذه الميزات التي تجعله الأفضل!

الوكيل الاخباري - ربما تكون قد سمعت أخبارًا عن HUAWEI Band 6؛ أحدث سوار ذكي من هواوي مع عمر بطارية ممتد.

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يأتي هذا السوار الرائع مزودًا بمراقبة طوال اليوم لمستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، وشاشة كبيرة عالية الدقة، وعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى أسبوعين، ليكون بذلك الجهاز المثالي الذي يمكن ارتداؤه لشباب جيل الألفية وخبراء اللياقة البدنية المتنقلين دائمًا. لقد تمكنا من تجربة سوار HUAWEI Band 6، وإليك ثلاثة أسباب تجعلنا نحبه.



مراقبة صحية مستمرة وذات جودة عالية



أصبح تتبع صحتك إلزاميًا إلى حد ما. يوفر أحدث سوارأنيق من هواوي مراقبة طوال اليوم لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو مؤشر مهم على صحة الشخص ومستويات اللياقة البدنية.

يمكنك أيضًا تتبع أداء ضربات قلبك باستخدام تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0، والتي تراقب معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع. وبعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخروج للاستمتاع بيومك، فإن معرفة نوعية نومك ونمطه هو مفتاح العيش بأسلوب حياة سلسة.

بفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، يمكنك معرفة جودة نومك من خلال البيانات مثل، تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والتنفس أثناء النوم، وتحليلات البيانات الضخمة التي تساعد جميعها في قياس جودة نومك.

وأخيرًا، تتبّع استرخاءك باستخدام البيانات في الوقت الفعلي بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.



أطلق العنان لأسلوبك مع الشاشة الأنيقة عالية الدقة



لقد غيّرسوارHUAWEI Band 6 فكرة أن الأساور الذكية عبارة عن ملحقات أو أدوات تقنية تستخدم لتتبع اللياقة البدنية والصحة فقط. يأتي السوار الذكي الأنيق من هواوي بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.47 بوصة، بمعنى أنه يمكنك الحصول على مساحة عرض أكبر لعرض المزيد من المحتوى ومشاهدة المزيد من الإشعارات.

ومع ضوابط ذكية بديهية، يمكنك التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة اللمس بهاتفك الذكي للتنقل وإكمال المهام.

وعلاوة على ذلك، فإن سوار HUAWEI Band 6 أنيق ويتماشى مع الموضة، فهو يأتي بثلاثة ألوان نابضة بالحياة: Graphite Black، ِSakura Pink، وForest Green.

ونظرًا لأنك سترتديها طوال اليوم على الأرجح، يسعدك أن تعرف أن سوار HUAWEI Band 6 يزن 18 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم.



بطارية تدوم لمدة أسبوعين كاملين



طاقة عالية وكثيرة، هذا هو سوار HUAWEI Band 6. تدعم مجموعة الشرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة الذكية في أحدث سوار ذكي من هواوي.

يمكن أن يستمر سوار HUAWEI Band 6 لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعمالسوار الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي.

ويمكن أن يمنحك الشحن لمدة خمس دقائق يومين من الاستخدام المعتاد لهذا السوار الذكي.



مع سوارHUAWEI Band 6، يمكنك اكتشاف التمارين تلقائيًا بالإضافة إلى 96 وضعًا مثبتًا مسبقًا، إلى جانب مجموعة من الميزات الذكية والمثيرة التي تجعل الحياة اليومية أكثر سلاسة مثل، التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة، والمكالمات الواردة، وتذكيرات الرسائل، وإعداد المنبه، ومصراع الكاميرا عن بُعد الذي يسمح لك بالتقاط الصور عندما لا تحمل هاتفك، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى.



ماذا نعتقد؟



حسنًا، مع مراقبة مستويات الأكسجين في الدم(SpO2) طوال اليوم لإبقائك على اطلاع دائم بمستويات صحتك ولياقتك، وشاشة رائعة مقاس 1.47 بوصة عالية الدقة، مع عمر بطارية مذهل لمدة أسبوعين، وميزات قوية لتتبع الصحة واللياقة البدنية، فإن سوارHUAWEI Band 6 هو أفضل جهاز يمكن الحصول عليه الآن، وهو متوفر حاليًا في الأردن بسعر 49 دينارًا أردنيًا.



يقول ليث الوكيل، المدير العام لموقع الوكيل الإخباري واصفًا تجربة استخدامه لسوار HUAWEI Band 6: "يعدّ السوار عمليًا للغاية وسهل الاستخدام، وجميل الشكل، كما يضم مميزات مدهشة، وهو حقًا يستحق قيمته مقارنة بالأساور الرقمية الأخرى الموجودة في السوق.

يمتاز السوار بتصميمه الرائع وشاشته النابضة بالحياة، ونظام مراقبة اللياقة البدنية المميز، ومن السهل استعماله وإقرانه مع أجهزة أخرى. أنصح كل من يبحث عن تتبع فعّال للياقة البدنية بشراء سوار HUAWEI Band 6، وجعل اقتنائه أولوية لهم".