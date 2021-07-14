الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: صرف الرواتب قبل العيد سينشط الحركة التجارية

طرح 3 عطاءات بخصوص مياه الشرب وفتح الطرق في الزرقاء

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

دودين يحذر المواطنين لتفادي انتكاسة وبائية

برنامج أردننا جنة سيستمر بتسيير الرحلات خلال عطلة العيد

وفيات الأربعاء 14/7/2021

التربية : 172443 عدد المتقدمين لامتحان الرياضيات غداً

وزارة العدل ترفع مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ للخصاونة

مواطن يكشف لبرنامج الوكيل خطأ فادحا عند تلقيه الجرعة الثانية

وزير الاقتصاد الرقمي لـ الوكيل : الهوية الرقمية ليست دمج بطاقات رسمية

عاجل

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

الأربعاء، 14-07-2021 11:03 ص

لقد جربنا أحدث سوار ذكي من هواوي HUAWEI Band 6.. وهذه الميزات التي تجعله الأفضل!

ثلاثة أسباب تجعلنا نحب HUAWEI Band 6؛ أحدث سوار ذكي من هواوي!
ثلاثة أسباب تجعلنا نحب HUAWEI Band 6؛ أحدث سوار ذكي من هواوي!


الوكيل الاخباري - ربما تكون قد سمعت أخبارًا عن HUAWEI Band 6؛ أحدث سوار ذكي من هواوي مع عمر بطارية ممتد.

اضافة اعلان

 

يأتي هذا السوار الرائع مزودًا بمراقبة طوال اليوم لمستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، وشاشة كبيرة عالية الدقة، وعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى أسبوعين، ليكون بذلك الجهاز المثالي الذي يمكن ارتداؤه لشباب جيل الألفية وخبراء اللياقة البدنية المتنقلين دائمًا. لقد تمكنا من تجربة سوار HUAWEI Band 6، وإليك ثلاثة أسباب تجعلنا نحبه.

مراقبة صحية مستمرة وذات جودة عالية


أصبح تتبع صحتك إلزاميًا إلى حد ما. يوفر أحدث سوارأنيق من هواوي مراقبة طوال اليوم لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو مؤشر مهم على صحة الشخص ومستويات اللياقة البدنية.

 

يمكنك أيضًا تتبع أداء ضربات قلبك باستخدام تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0، والتي تراقب معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع. وبعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخروج للاستمتاع بيومك، فإن معرفة نوعية نومك ونمطه هو مفتاح العيش بأسلوب حياة سلسة.

 

بفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، يمكنك معرفة جودة نومك من خلال البيانات مثل، تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والتنفس أثناء النوم، وتحليلات البيانات الضخمة التي تساعد جميعها في قياس جودة نومك.

 

وأخيرًا، تتبّع استرخاءك باستخدام البيانات في الوقت الفعلي بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.

أطلق العنان لأسلوبك مع الشاشة الأنيقة عالية الدقة


لقد غيّرسوارHUAWEI Band 6 فكرة أن الأساور الذكية عبارة عن ملحقات أو أدوات تقنية تستخدم لتتبع اللياقة البدنية والصحة فقط. يأتي السوار الذكي الأنيق من هواوي بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.47 بوصة، بمعنى أنه يمكنك الحصول على مساحة عرض أكبر لعرض المزيد من المحتوى ومشاهدة المزيد من الإشعارات.

 

ومع ضوابط ذكية بديهية، يمكنك التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة اللمس بهاتفك الذكي للتنقل وإكمال المهام.

 

وعلاوة على ذلك، فإن سوار HUAWEI Band 6 أنيق ويتماشى مع الموضة، فهو يأتي بثلاثة ألوان نابضة بالحياة: Graphite Black، ِSakura Pink، وForest Green.

 

ونظرًا لأنك سترتديها طوال اليوم على الأرجح، يسعدك أن تعرف أن سوار HUAWEI Band 6 يزن 18 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم.

بطارية تدوم لمدة أسبوعين كاملين


طاقة عالية وكثيرة، هذا هو سوار HUAWEI Band 6. تدعم مجموعة الشرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة الذكية في أحدث سوار ذكي من هواوي.

 

يمكن أن يستمر سوار HUAWEI Band 6 لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعمالسوار الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي.

 

ويمكن أن يمنحك الشحن لمدة خمس دقائق يومين من الاستخدام المعتاد لهذا السوار الذكي.

مع سوارHUAWEI Band 6، يمكنك اكتشاف التمارين تلقائيًا بالإضافة إلى 96 وضعًا مثبتًا مسبقًا، إلى جانب مجموعة من الميزات الذكية والمثيرة التي تجعل الحياة اليومية أكثر سلاسة مثل، التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة، والمكالمات الواردة، وتذكيرات الرسائل، وإعداد المنبه، ومصراع الكاميرا عن بُعد الذي يسمح لك بالتقاط الصور عندما لا تحمل هاتفك، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى.

ماذا نعتقد؟


حسنًا، مع مراقبة مستويات الأكسجين في الدم(SpO2) طوال اليوم لإبقائك على اطلاع دائم بمستويات صحتك ولياقتك، وشاشة رائعة مقاس 1.47 بوصة عالية الدقة، مع عمر بطارية مذهل لمدة أسبوعين، وميزات قوية لتتبع الصحة واللياقة البدنية، فإن سوارHUAWEI Band 6 هو أفضل جهاز يمكن الحصول عليه الآن، وهو متوفر حاليًا في الأردن بسعر 49 دينارًا أردنيًا.


يقول ليث الوكيل، المدير العام لموقع الوكيل الإخباري واصفًا تجربة استخدامه لسوار HUAWEI Band 6: "يعدّ السوار عمليًا للغاية وسهل الاستخدام، وجميل الشكل، كما يضم مميزات مدهشة، وهو حقًا يستحق قيمته مقارنة بالأساور الرقمية الأخرى الموجودة في السوق.

 

يمتاز السوار بتصميمه الرائع وشاشته النابضة بالحياة، ونظام مراقبة اللياقة البدنية المميز، ومن السهل استعماله وإقرانه مع أجهزة أخرى. أنصح كل من يبحث عن تتبع فعّال للياقة البدنية بشراء سوار HUAWEI Band 6، وجعل اقتنائه أولوية لهم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16,July_Fara_Creat_image_Orange_14-07-2021

هواوي ترتقي بقطاع الأساور الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من خلال HUAWEI Band 6

WhatsApp Image 2019-03-22 at 11.43.12 PM

رئيس جامعة الأميرة سمية: نعمل على التوسع العمودي في برامج الماجستير والدكتوراه

image002

سامسونج تكشف عن شرائح جديدة لتحسين الجيل القادم لمحفظة شبكات النفاذ الراديوية من الجيل الخامس

P&C (with masks)

مؤسسة لومينوس للتعليم تفوز بمسابقة "Forward Thinking" التي تنظمها مؤسسة التمويل الدوليّة

web-cover

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المناصير للزيوت والمحروقات وشركة البترول الوطنية

GetAttachment (1)

فلل للبيع في الاردن على السوق المفتوح

أخبار متعلقة
Huawei Image - 12-07-2021

الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تحقق نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني

Music-App-KV-08-07-2021

AppGallery رفيق عشّاق الموسيقى.. وهذه أشهر التطبيقات الموجودة فيه

Fara_Creat_image_Blue_06-07-2021

رغم إيجابيات وسلبيات الأساور الذكية...سوار HUAWEI Band 6يتألق ويثبت مكانته

Fara_Creat_image_Black_1200x628

لقد تغيرت طريقة استخدامك للسوار الذكي.. وHUAWEI Band 6 يوفر أكثر من سوار وإليك الطريقة

fitticoin watch fit

نجاح كبير في تحدي خطوات HUAWEI WATCH FIT ELEGANT وFittiCoin بمشاركة 3500 شخص من مختلف أنحاء المملكة

band 6 run social - 29-06-2021

هواوي تدعو مستخدميها في الأردن للمشاركة في تحدي الخطوات لفرصة ربح HUAWEI Band 6 وهدايا أخرى مميزة!