 
الأربعاء 2025-02-26 09:50 ص
 

لكزس تتصدر دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات 2025 للعام الثالث على التوالي

رلا
كزس
الأربعاء، 26-02-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل لكزس ريادتها في قطاع السيارات العالمي؛ حيث تصدّرت المركز الأول في دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات 2025 للعام الثالث على التوالي. تؤكد لكزس التزامها الراسخ بتقديم طرازات تفوق توقعات العملاء من حيث الاعتمادية والأداء والابتكار.

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حصلت لكزس آر إكس هايبرد -المتوفرة حاليًا لدى المركزية لكزس- على أعلى مرتبة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم. تعكس هذه السيارة الرائدة التزام العلامة التجارية بتجاوز التوقعات؛ حيث تمتاز بتصميمها الاستثنائي وهندستها المتطورة، كما تجذب انتباه الجميع على الطرقات بفضل شكلها العصري الانسيابي، ومصابيحها الأمامية الثلاثية الأفقية بتقنية LED، وإطاراتها المعدنية الفاخرة قياس21  بوصة، التي تعزز جاذبيتها الراقية. تأتي السيارة بمحرك هايبرد سعة 2.5 لتر يولّد قوة 247 حصانًا وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن متر، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة مع قدرة فائقة على التعامل مع مختلف التضاريس.


تعتمد هذه الدراسة على جمع آراء الآلاف من مالكي ومستخدمي السيارات؛ حيث تغطي عوامل رئيسية مثل الجودة، والقيمة عند إعادة البيع، واستبدال القطع، والتصميم الداخلي والخارجي، وأي مشكلات تمت مواجهتها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الاستخدام. توفّر هذه الرؤى تقييمًا واضحًا وموثوقًا به لمتانة السيارات، مما يتيح للعملاء اتخاذ قرارات شراء مدروسة استنادًا إلى تجارب السائقين الفعلية.

وبناءً على ردود34,175  مالكًا أصليًا لسيارات من طراز عام 2022 بعد ثلاثة أعوام من الاقتناء، تقدم دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات لعام 2025 -التي تُجرى للعام السادس والثلاثين- تحليلًا متعمقًا للعوامل التي تسهم في تحقيق الرضا طويل الأمد عن السيارت والاعتمادية العالية. ومن خلال الاستفادة من قواعد بيانات متطورة وأدوات تحليلية متقدمة، تقيّم الدراسة184  مشكلة محددة ضمن تسع فئات رئيسية تشمل: نظام التكييف، ومساعد القيادة، وتجربة القيادة، والتصميم الخارجي، والمميزات/عناصر التحكم/الشاشات، ونظام المعلومات والترفيه، والتصميم الداخلي، ونظام الدفع، والمقاعد.

 
gnews

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