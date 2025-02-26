لكزس تتصدر دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات 2025 للعام الثالث على التوالي

الوكيل الإخباري- تواصل لكزس ريادتها في قطاع السيارات العالمي؛ حيث تصدّرت المركز الأول في دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات 2025 للعام الثالث على التوالي. تؤكد لكزس التزامها الراسخ بتقديم طرازات تفوق توقعات العملاء من حيث الاعتمادية والأداء والابتكار.

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حصلت لكزس آر إكس هايبرد -المتوفرة حاليًا لدى المركزية لكزس- على أعلى مرتبة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم. تعكس هذه السيارة الرائدة التزام العلامة التجارية بتجاوز التوقعات؛ حيث تمتاز بتصميمها الاستثنائي وهندستها المتطورة، كما تجذب انتباه الجميع على الطرقات بفضل شكلها العصري الانسيابي، ومصابيحها الأمامية الثلاثية الأفقية بتقنية LED، وإطاراتها المعدنية الفاخرة قياس21 بوصة، التي تعزز جاذبيتها الراقية. تأتي السيارة بمحرك هايبرد سعة 2.5 لتر يولّد قوة 247 حصانًا وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن متر، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة مع قدرة فائقة على التعامل مع مختلف التضاريس.