لكزس تُعلِن نتائج مبهرة لمبيعاتها العالمية لعام 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت لكزس نتائج مبيعاتها العالمية للفترة ما بين كانون الثاني وكانون الأول 2023؛ والتي بلغت 824,258 سيارة، مما يُشكّل زيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك نتيجةً للطلب القوي على منتجاتها، لا سيما في اليابان، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، فضلًا عن انتعاش التوريد المستقر لقطع الغيار الذي أسهم أيضًا في زيادة المبيعات. وكانت اليابان قد سجّلت بيع ما يُقارب 94,647 سيارة (+129%)، في حين وصل البيع في أوروبا إلى 69,202 سيارة (+46%)، وإلى 355,606 سيارة (+24%) في أمريكا الشمالية، وإلى 181,411 سيارة (+3%) في الصين.

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إضافة إلى ذلك، أسهمت المبيعات القوية الأوروبية للطرازات الأساسية مثل لكزس إن إكس (41,367 سيارة)، ولكزس آر إكس (20,484 سيارة) في أن تحتل لكزس مكانة مميزة بين العلامات التجارية الفاخرة الأسرع نموًا، مما يُعدّ شهادة على ازدياد مبيعات علامة لكزس وارتفاع الطلب على سياراتها لكونها حديثة وفاخرة، وتضم تقنيات متطورة، وتُعرَف بموثوقيتها، فضلًا عن محافظتها على قيمة عالية عند إعادة بيعها.



وتعليقًا على ذلك، قال تاكاشي واتانابي؛ رئيس شركة لكزس العالمية: "نُعرِب عن خالص تقديرنا لكل فرد من عملائنا العالميين على دعمهم الراسخ لسيارات لكزس. وستواصل لكزس قيادة مبادرات فريدة للتركيز على تطوير سياراتها الكهربائية التي تعمل بالبطارية والترويج لها؛ سعيًا إلى تحقيق مجتمع خالٍ من الكربون. وإضافة إلى ذلك، فإنّنا ملتزمون بالاستجابة لاحتياجات عملائنا بسرعة ودقة، والتكيف مع الأوقات المليئة بالتحديات، والسعي دائمًا لابتكار سيارات تجلب المُتعة لحياة عملائنا حول العالم".

