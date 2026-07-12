لكزس تكشف عن سيارة LFA الاختبارية وترسم ملامح مرحلة جديدة لأداء السيارات الرياضية الكهربائية

الوكيل الإخباري- كشفت لكزس عن سيارة LFA الاختبارية، وهي نموذج اختباري لسيارة رياضية كهربائية تعتمد على البطارية (BEV)، يجسّد توجّه العلامة للجيل القادم من تجارب القيادة عالية الأداء. ويمثّل هذا الكشف العالمي محطةً مهمة في مسيرة تطوّر لكزس؛ إذ يربط بين إرثها الهندسي الجامع لطرازاتٍ أيقونية ورؤيتها الطموحة لمستقبل السيارات الكهربائية.

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يحمل اسم LFA مكانةً خاصة في تاريخ لكزس؛ فمن بعد طراز تويوتا 2000 جي تي وطراز LFA الأصلي، ينطلق الطراز الاختباري الجديد من قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على مهارات ومواصفات معينة في صناعة السيارات ونقلها إلى الأجيال المقبلة. ويُعرف هذا المبدأ باسم Toyota’s Shikinen Sengu، المستوحى من تقليد ياباني شنتوي قائم على التجديد الدوري؛ ليس بهدف الحفاظ على ما هو قائم فحسب، بل تطويره بقصدٍ واحترام. وتجسّد سيارة لكزس LFA الاختبارية هذا المبدأ في عالم السيارات، من خلال تطويرٍ قاده خبراء ينقلون معارفهم إلى الجيل الجديد من المهندسين.



جرى تطوير هذا النموذج الرياضي الكهربائي بالاستلهام من طرازي جي آر جي تي وجي آر جي تي 3 من فئة تويوتا جازو للسباقات، حيث تتشارك الطرازات الثلاثة تقنياتٍ أساسية واحترافيةٍ هندسية وطموحاتِ أداء متقاربة. وتعتمد سيارة لكزس LFA الاختبارية الأسس الهندسية نفسها المستخدمة في نظيرَتيها المخصّصَتين للسباقات، بما في ذلك الهيكل الخفيف عالي الصلابة المصنوع بالكامل من الألمنيوم، مع استكشاف ما يمكن تحقيقه بتميّز من خلال بُنية السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطارية. والنتيجة نموذج اختباري يوازن بين الدقة الهندسية لعالم رياضة السيارات والحرية التي تتيحها التقنيات الكهربائية، لتقديم سيارة رياضية كهربائية تفوق تطلّعات العملاء.



ترتكز الأسس الهندسية لهذا الطراز الاختباري على ثلاثة مبادئ رئيسية؛ وهي مركز ثقل منخفض، وبُنية خفيفة الوزن عالية الصلابة، ونهج غير مساوم في الأداء الانسيابي. وتوفر هذه العناصر معًا الأساس المادي لتجربة قيادة دقيقة وسريعة الاستجابة وتركّز على السائق. وبدلًا من أن تحدّ المنظومة الكهربائية من خصوصية السيارة الرياضية، فقد وسّعت آفاقها وفتحت المجال أمام فرص جديدة للابتكار في التوزيع الهندسي والأداء. وانطلاقًا من ريادتها في مجال التقنيات الكهربائية، تأتي LFA لتجسّد رؤية لكزس لسيارة رياضية تنتمي إلى عصر السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات، مصمّمة لتعزّز متعة القيادة إلى أقصى حدّ وتعيد تعريف ما يمكن لسيارة رياضية كهربائية أن تحقّقه.



في صميم هذا الطراز الاختباري، تبرز فلسفة التصميم والأداء التي تطلق عليها لكزس اسم تجربة الاستكشاف الغامرة (Discover Immersion)، الهادفة إلى إزالة الحدود بين السائق والسيارة، وصولًا إلى حالة تصبح فيها قيادة السيارة امتدادًا طبيعيًا لبديهة السائق. فقد صُمّمت المقصورة حول وضعية قيادة مثالية، مع تركيز عناصر التحكم حول مقعد السائق، واعتماد عجلة قيادة لا تتطلب إعادة تموضع اليدين أثناء القيادة. أما التصميم الداخلي ككلّ، فقد طُوِّر ليكون خاليًا من أي تفاصيل غير ضرورية، ويوجِد بيئةً غاية في البساطة والرقيّ يكون فيها كل عنصرٍ موجودًا لهدف واضح.



وفي شكلها، ترث سيارة لكزس إل إف إيه الاختبارية الصفات النحتية لطراز LFA الأصلي، لكن بنسبٍ تصميمية خاصة بها، تحقق جاذبية تتجاوز الاختلافات بين المناطق والأجيال، وتقدّم سيارة رياضية ذات حضور مستدام، بفضل الإمكانات التي تتيحها الهندسة والتقنيات الكهربائية اليوم. ومن خلال هذه السيارة الاختبارية، تؤكّد لكزس مجددًا أنّ مستقبل صناعة السيارات الرياضية لا يمثل خروجًا عن إرثها، بل امتدادًا له.