للباحثين عن الأداء الاستثنائي.. هذا ما يقدمه الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X Pro 2021

الوكيل الاخباري - يحتاج المبرمجون والمهندسون والمتخصصون بتكنولوجيا المعلومات برامج متخصصة عالية التقنية على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، مما قد يضعف أداء الجهاز أو يبطّئ عملياته، وبالتالي يؤثر على مستويات إنتاجيتهم.

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كعادتها، توفر هواوي الحلول لجميع التحديات؛ فبطرحها للحاسوب الشخصي الأحدث HUAWEI MateBook X Pro2021 في السوق الأردني، وفرت لهذه الفئة خيارًا جديدًا، لا يساعدهم فقط في إنجاز أعمالهم بسرعة، بل يدفعهم نحو التميّز والتألق فيها.





إليكم مجموعة من أبرز مزايا لابتوب HUAWEI MateBook X Pro 2021:



أداء عالٍ وثابت لخدمة الإنتاجية والابتكار



من أهم المزايا التي تحافظ على ثبات الأداء لدى حاسوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 الشخصي هي البنية الداخلية له. يضم الجهاز معالج Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر، تردد 1.8 غيغاهرتز رباعي النوى، مع سرعة نفاثة تصل إلى 4.9 غيغاهرتز، وذاكرة LPDDR3 سعتها 16 جيجابايت، إلى جانب محرك أقراص SSD بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

وبهذا، تجتمع ميزات تسريع معالجة الملفات وسرعات اتصال الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 وخاصية البلوتوث 5.1 كلها لخدمة الإنتاجية والابتكار.



بطارية عملاقة للعمل طوال اليوم



يحتاج الأداء الاحترافي إلى مساحة كافية. لابتوب HUAWEI MateBook X Pro2021 مزود ببطارية عملاقة 56 واط لتوفير طاقة تدوم طويلاً، حيث يمكنه العمل مدة تصل إلى 11 ساعة متواصلة بشحنة واحدة.

وبفضل خاصية HUAWEI SuperCharge يمكن شحن الجهاز بسرعة كبيرة باستخدام وصلة USB-C وشاحن جَيْب فائق الخفة.



نظام تبريد أقوى لتجربة أفضل



يعمل تصميم مروحة Shark Fin المزدوج الجديد في جهاز HUAWEI MateBook X Pro2021 مع وحدات تبديد الحرارة فائقة النحافة VC لتعزيز تدفق الهواء وتبريد الكمبيوتر بسرعة، للحصول على تجربة عمل أفضل.

وبفضل نظام التبريد المُحدَّث، يمكن للجهاز العمل بسلاسة أكبر والمعالجة بسرعة أكبر إلى جانب التشغيل الأكثر هدوءًا، من دون عوائق وبإمكانات أكبر من الأجيال السابقة.



أوامر سلسة وتحكّم بأطراف الأصابع



تم تزويد لابتوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 بلوحة لمسية جديدة بميزة HUAWEI Free Touch، لتتيح استجابة أكثر سلاسة مع كل ضغطة وحركة من الأصابع.

ومع مساحة التحكم الكبيرة، يمكن الاستمتاع بتجربة استخدام أكثر سهولة بإيماءات متعددة.

التمرير، التكبير، التصغير، التحديد؛ جميعها مهام يمكن القيام بها على جهاز HUAWEI MateBook X Pro 2021 دون أي مجهود وبالطريقة التي تناسب المستخدم.

وبالاستغناء عن أدوات لقطة الشاشة، يمكن السحب إلى أسفل الشاشة بثلاثة أصابع والتقاط الشاشة بأي حجم أو شكل وبكل سهولة.



شاشة واحدة تجمع الحاسوب والهاتف



أصبح التنقل بين شاشات الأجهزة أكثر سهولة.

مع ميزة HUAWEI Share التي تدعم خاصية العرض على عدة شاشات (Multi-Screen Collaboration)، يمكن ربط شاشة الهاتف بحاسوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 الشخصي ونقل الملفات وتحريرها، إلى جانب إجراء مكالمات صوتية ومرئية وتلقيها مباشرة من الهاتف مباشرة على اللابتوب، مما يسهل عليك إنجاز المهام ويرفع مستويات الكفاءة.



وتكتمل مواصفات لابتوب بمزايا الخصوصية والأمان عالية المستوى التي يقدمها، إلى جانب تجربة الصوت الغامرة بفضل مكبرات الصوت الرباعية القوية وإعدادات التردد المنفصل.



يتوفر الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X Pro 2021حاليًا في الأردن باللونين الأخضر الزمردي والرمادي الفضائي، وهو متاح بسعر 1499 دينارًا مع ضمان لمدة عامين، وحزمة هدايا تضم: فأرة، وسماعة بلوتوث، وقاعدة وصل، وحقيبة ظهر.

لا تتردد باقتناء نسختك الآن من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-matebook-x-pro/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-x-pro-2، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.