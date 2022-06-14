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الثلاثاء، 14-06-2022 03:45 م

للسنة الخامسة على التوالي كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 حزيران، نظم كابيتال بنك وللسنة الخامسة على التوالي حملة تبرع للدم لموظفيه، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني.

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ويأتي تنظيم هذه الحملة، تنفيذاً لبرامج استراتيجية كابيتال بنك المجتمعية، وحرصاً منه على أداء واجبه الإنساني تجاه المجتمع من خلال تقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة وخاصة المرضى، كما تنسجم هذه الحملة، مع رسالة البنك الإنسانية التي تعزز من قيم العطاء لدى الموظفين.


وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو:"فخورون بتجاوب موظفي كابيتال بنك الكبير مع هذه الحملة الإنسانية، وهذا وإن دلّ على شيء فإنما يدّل على حرصهم المستمر على تقديم الدعم والمشاركة في فعاليات تطوعية تخدم المجتمع، كما أنه يعكس جهودنا في توفير فرص تطوعية في مختلف المجالات وبالتعاون مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني تلبي تطلعات موظفينا وترسخ القيم المجتمعية والإنسانية "، مشيرة إلى أن هذه الحملات عادة ما تحمل رسائل توعوية وتشجيعية غير مباشرة لجميع من تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع بالدم، إلى جانب تسليط الضوء على الفوائد الصحية التي يجنيها المتبرعون، إضافة إلى إنقاذ حياة المرضى والمصابين.


 




 

 


 

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