للسنة السادسة .. زين شريك الاتصالات الحصري لأهم حدث تأميني في العقبة

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الوكيل الإخباري- تُقدّم شركة زين الأردن وللعام السادس على التوالي رعايتها لمؤتمر العقبة الدولي للتأمين كراعي اتصالات حصري، والذي ينظمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين (JIF) بنسخته العاشرة، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF)، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، في مركز العقبة الدولي للمعارض. اضافة اعلان





وتأتي رعاية زين لهذا المؤتمر الدولي – الذي يشهد مشاركة أكثر من 900 خبير ومختص من الأردن وعدة دول عربية وأجنبية – في إطار جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا عبر توفير خدمات استثنائية وحلول رقمية متطورة ومبتكرة، كما تُجسد الرعاية الدور الريادي الذي تحظى به شركة زين في دعم قطاعات الأعمال والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها ومن القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم حلول مواكبة لمتطلبات العصر تعزز من كفاءة الأداء وتُسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ترسيخ ريادتها لسوق الاتصالات المحلي في تعزيز البنية التحتية للاتصالات.



كما تندرج رعاية زين لهذا الحدث الهام في إطار العلاقة التشاركية والاستراتيجية التي تجمعها مع قطاع التأمين باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي توظّف التطور التكنولوجي في كافة خدماتها لتقديم خدمات أكثر كفاءة واعتمادية.



وتُشارك زين وتحت مظلتها "زين أعمال" من خلال جناح يتيح التفاعل المباشر مع الزوار، تُعرض من خلاله مجموعة متكاملة من حلول الأعمال الرقمية المتنوعة والخدمات المبتكرة المبنية على الحوسبة السحابية، وخدمات الأمن السيبراني وخدمات مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) والتي تلبي احتياجات قطاع التأمين والمؤسسات العاملة فيه، إذ تواصل زين وتحت مظلة "زين أعمال" توفير أحدث الخدمات وحلول الأعمال التي تلبي احتياجات زبائنها من الشركات والمؤسسات كشريك رقمي موثوق في مسيرة التطوير والتحديث والتحول الرقمي.



فيما تُشارك "زين كاش" – ذراع زين للتكنولوجيا المالية – بجناح تعرض فيه مجموعة متكاملة من الحلول المالية الرقمية التي تُسهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة ودعم التحول الرقمي، وتُوفر خدمات دفع آمنة ومرنة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، تشمل البطاقات الائتمانية وخدمات المحفظة الإلكترونية ودفع الفواتير وتحويل الأموال محليًا ودوليًا بالإضافة إلى حلول تمويلية فورية سهلة الوصول، الأمر الذي يُسهم في تسهيل وتبسيط المعاملات المالية وتعزيز تجربة المستخدمين من خلال حلول مبتكرة تقلل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات المالية، مع تطبيق أعلى درجات الحماية للبيانات.



ويحظى المؤتمر بمشاركة حوالي 900 شخص يمثلون مؤسسات واتحادات وجمعيات وشركات وهيئات تأمينية وأفرادًا من 33 دولة حول العالم، بهدف تبادل الخبرات عبر حوار بنّاء والاستماع إلى المحاضرات التي ستُعقد خلال المؤتمر، والذي يهدف في نهايته إلى تشبيك المصالح وتأطير مخرجاته وتوقيع اتفاقيات عمل بين شركات إعادة التأمين مباشرة، كما تتناول جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده عدة محاور ومواضيع هامة، من بينها: الثورة التكنولوجية وتكنولوجيا التأمين، والتي يترأسها السفير كريم قعوار – المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة نات هيلث الأردن، ويتحدث خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق أحمد الهناندة.



وتُعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "التحالفات الاستراتيجية بين شركات التأمين والبنوك"، ويترأسها الدكتور ماهر المحروق – مدير عام جمعية البنوك في الأردن، فيما يتحدث خلال الجلسة الدكتور معن قطامين – المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في منصة تطوير الأعمال الرقمية.



وجلسة أخرى بعنوان "التأمين الإلزامي: هل هو ضرورة حتمية تتطلب التطور أم عبء متزايد على المستهلكين وشركات التأمين؟"، ويترأس الجلسة الدكتور حازم رحاحلة – رئيس مجلس إدارة شركات توزيع الكهرباء والمدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والمتحدث حسن ناصر – نائب الرئيس في شركة ناسكو ري / لبنان.