لماذا تحتاج المملكة للجيل الخامس؟.. "زين الأردن" تجري أول تجربة تشغيل ناجحة لـ"5G"

الوكيل الإخباري - نقلاً عن الغد : عمان أعلنت شركة "زين الأردن" أنها نجحت الأسبوع الماضي في إجراء أول تجربة تشغيل حية لخدمة الجيل الخامس، وبسرعات تزيد بنحو عشرة أضعاف السرعات التي توفرها تقنية الجيل الرابع. وبينت إدارة الشركة في ردها على أسئلة لـ"الغد" بأن إجراء هذه التجربة الناجحة في عمان يأتي في إطار تجهيزات الشركة الأولية لبناء شبكتها الخاصة للجيل الخامس، لتوفير تجربة فريدة لزبائن زين الذين اعتادوا على التميز ومواكبة أحدث التقنيات عبر الخدمات التي تقدمها لهم، مؤكدة أنها قامت بطرح العطاءات الخاصة بالبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس. ويأتي ذلك بعد أن خطت المملكة خطوات مهمة وقطعت شوطا كبيرا في رحلة التحول الرقمي وإدخال تقنية الجيل الخامس إلى السوق الأردني، وعقب توقيع الحكومة في وقت سابق اتفاقيات مع مشغلي الاتصالات تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة؛ نستطيع القول بأن العد التنازلي قد بدأ فعلا ليخوض الأردنيون تجربة الجيل الخامس الذي يحتاجه الأردن للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور تتسم بالسرعة الفائقة، والتي ستقود الأردن نحو ثورة حقيقية في مجال البنية التحتية للاتصالات وسينعكس أثرها الإيجابي من ناحية تمكين مختلف القطاعات، نظرا للقدرات الهائلة لهذه الشبكة. وقالت "زين الأردن" بأن شبكة الجيل الخامس بالإمكانات الهائلة التي توفرها على مستوى الشبكات اللاسلكية، حيث تتمتع شبكة الجيل الخامس بسرعات فائقة تفوق سرعات الجيل الرابع بأضعاف، مع تقليل زمن الاستجابة، وهو الأمر الذي سيحسن من أداء تقنيات الأعمال المختلفة والتطبيقات الرقمية الأخرى التي تشمل إنترنت الأشياء ومؤتمرات الفيديو وحتى الألعاب عبر الإنترنت، إذ ترتقي شبكة الجيل الخامس بتجربة الاتصال عبر السحابة، من خلال شبكات افتراضية مدعمة تستخدم التقنيات بالبرمجيات التي السحابية، مما سيحدث نقلة كبيرة على صعيد قطاعات الأعمال المختلفة للسير قدما في خطة التحول الرقمي، كما سيمنح ميزة تنافسية للأردن كبيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بنية تحتية مهيأة وقادرة على تلبية مختلف الاحتياجات واستيعاب الطلب الكبير من جميع شرائح المستخدمين من الأفراد والشركات والمؤسسات. وبينت أن شبكة الجيل الخامس تمكن من إدخال تقنيات وتطبيقات عدة تشمل أتمتة الخدمات، إضافة إلى تعزيز إمكانيات العديد من القطاعات، فالقطاع الصحي على سبيل المثال سيتمكن من تطبيق تقنيات مراقبة المرضى عن بعد لمتابعة المؤشرات الصحية كمستوى الأكسجين في الدم ومعدل ضغط الدم وضربات القلب وغيرها من القراءات، كما سيغدو مشروع المدن الذكية أقرب إلى الواقع والتحقيق من أي وقت مضى، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية المختلفة التي ستتمكن من الاستفادة من قدرات هذه الشبكة في تواصل الآلة مع الآلة وربط الكيانات المختلفة ببعضها بعضا. شركة زين الأردن أكدت في ردها على استفسارات "الغد" أن شبكة الجيل الخامس تعد ممكنا رئيسا للتحول الرقمي، إذ ستكون العمود الفقري للاتصالات وإضافة مهمة للبنية التحتية في المملكة، حيث ستوفر سرعات فائقة وغير مسبوقة تزيد بنحو عشرة أضعاف على سرعات الجيل الرابع، بالإضافة إلى زمن الاستجابة Latency المنخفض جدا الذي يميزها، وسرعة التنزيل والمقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد. وأكدت الشركة بأن هذه الشبكة الحديثة مصممة "للاستخدام الكثيف" ولربط واتصال عدد كبير من الأجهزة في نفس الوقت. وأشارت إلى أن المزايا السابقة تعد بثورة وتطور في العديد من القطاعات كالصحة والصناعة والنقل والزراعة والتعليم وقطاعات الترفيه وخصوصا الألعاب الإلكترونية وغيرها من القطاعات التي سيمكنها الاستفادة من الإمكانات الضخمة لهذه التقنية، إضافة إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ما سيخدم توجهات التحول الرقمى وسيحدث ثورة ونقلة نوعية في مجال أتمتة الخدمات التي ستنتقل إلى مرحلة جديدة من التطور. وبينت "زين الأردن" أن ما يؤكد أهمية تقنية الجيل الخامس هو تضمينها في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة التي جاء فيها محور يتحدث عن إطلاق تقنية الجيل الخامس ضمن محرك الخدمات المستقبلية، مؤكدة سعيها لتكون جزءا فاعلا في منظومة التحديث والتطوير، حيث أخذت الشركة على عاتقها منذ انطلاقتها كأول مشغل اتصالات خلوية في السوق الأردنية أن تعزز البنية التحتية للاتصالات في المملكة، ليبقى الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ما ينعكس إيجابا على مختلف قطاعات الأعمال ويجذب الاستثمارات التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة تخدم أعمالها في الأردن. وقالت الشركة بأنها ستوظف خبرات مجموعة زين المتراكمة وتسخر كل الإمكانات لبناء أفضل شبكة للجيل الخامس في المملكة، حيث تمتلك مجموعة زين واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في المنطقة، الأمر الذي سينعكس من ناحية توفير أفضل الخدمات من خلال شبكة قادرة على خدمة الزبائن وتلبية كافة الاحتياجات وتحقيق الفائدة القصوى من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الجيل الخامس، وبينت أن مجموعة "زين" تقدم حاليا خدمات الجيل الخامس في الكويت والسعودية

اضافة اعلان