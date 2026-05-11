لماذا تغيّر سلوك البيتكوين في 2026؟ قراءة لمحركات السوق الجديدة

الوكيل الإخباري- لم تعكس حركة البيتكوين في الثلث الأول من عام 2026 الدورات الواضحة التي كانت تميز العملة الرقمية الرائدة في السابق. ما بدا في البداية امتدادًا لموجة الصعود التي أعقبت إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) قبل أكثر من عام، تحول تدريجيًا إلى عملية إعادة تسعير أكثر تعقيدًا، تقودها عوامل الاقتصاد الكلي، والتغيرات التنظيمية، وتدفقات رأس المال المؤسسي.

بعد اقترابها من نطاق 90,000–95,000 دولار في بداية العام، دخلت البيتكوين في موجة تصحيح حادة خلال مارس وأبريل، قبل أن تستعيد زخمها في أوائل مايو بدعم من الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة، والتدفقات المؤسسية، وتحسن شهية المخاطرة، رغم موجات متقطعة من جني الأرباح.



لم يكن هذا التعافي خالياً من التقلبات، حيث شهدت صناديق بيتكوين الفورية تدفقات متباينة، من بينها صافي خروج بلغ 268.46 مليون دولار في 7 مايو، ما دفع بعض المتداولين إلى جني الأرباح وأعاد السعر مؤقتاً دون مستوى 80 ألف دولار. كما ساهمت المخاطر الجيوسياسية وعودة الحذر إلى الأسواق في كبح الزخم الصاعد.



لكن التراجع لم يغير الاتجاه العام خلال الفترة. حيث استعادت بيتكوين زخمها وصعدت باتجاه 82 ألف دولار، لتتداول قرب أعلى مستويات النطاق المسجل خلال أسبوعين، مع قمة يومية قريبة من 82,394 دولاراً وقاع قرب 80,397 دولاراً.



وكانت صناديق المؤشرات المتداولة العامل الأكثر تأثيراً في هذه الحركة. فقد أشارت تقارير إلى تدفقات قوية في أبريل وبداية مايو، بينها نحو 1.97 مليار دولار دخلت صناديق بيتكوين الفورية الأميركية خلال أبريل، إلى جانب تدفقات تقارب 1.63 مليار دولار في مايو حتى أوائل الشهر. كما ظل صندوق IBIT التابع لـBlackRock في موقع متقدم بين أدوات الشراء المؤسسي.



وساهمت أخبار التبني المؤسسي في دعم الثقة بالسوق. ومن أبرزها تقارير عن استعداد مورجان لإتاحة التداول الفوري للعملات المشفرة، وهي خطوة من شأنها توسيع قاعدة الوصول إلى الأصول الرقمية بين عملاء الوساطة التقليدية.



كما ظل نشاط الشركات المالكة لبيتكوين حاضراً في خلفية المشهد. فقد عززت Strategy حيازاتها بشراء 3,273 بيتكوين مقابل نحو 255 مليون دولار، لترتفع ممتلكاتها إلى 818,334 بيتكوين حتى 26 أبريل. غير أن هذه السردية لم تخلُ من القلق، إذ أثيرت تساؤلات بشأن الخسائر غير المحققة المرتبطة بحيازات الشركة وإمكانية بيع جزء من ممتلكاتها مستقبلاً لتغطية التزامات مالية.



التنظيم أصبح محركًا رئيسيًا للسوق

أحد أبرز التحولات التي أثرت على سعر البيتكوين خلال الأشهر الأخيرة هو انتقال التنظيم من كونه عاملًا ثانويًا إلى عنصر محوري يؤثر بشكل مباشر على الطلب والسيولة وسلوك المستثمرين.



في الولايات المتحدة، أدى توسع صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تحت إشراف هيئة الأوراق المالية إلى إدماج البيتكوين بشكل أعمق داخل النظام المالي التقليدي. وفرت هذه الأدوات قناة استثمار منظمة لم تكن متاحة بهذا الحجم في الدورات السابقة، ما أتاح لصناديق التقاعد ومديري الأصول والمنصات الاستثمارية الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع تعقيدات حفظ الأصول المشفرة.



في المقابل، لا تزال البيئة التنظيمية غير مكتملة. فأسواق المشتقات تخضع لإشراف جهات مختلفة، بينما تظل قضايا مثل الحفظ، ومتطلبات رأس المال، وبنية السوق دون حسم كامل. هذا التداخل بين الوضوح وعدم اليقين خلق سوقًا أكثر انفتاحًا، لكنها لا تزال محكومة بقيود تنظيمية متعددة. وبذلك، لم تعد البيتكوين منفصلة عن الإطار التنظيمي، بل أصبحت تتشكل اتجاهاتها من خلاله بشكل مباشر.



لم يقتصر تأثير صناديق المؤشرات المتداولة على زيادة الطلب، بل امتد ليعيد تشكيل طبيعته بشكل هيكلي. أصبحت التدفقات مرتبطة بشكل أكبر بقرارات توزيع الأصول داخل المحافظ الاستثمارية، وأقل اعتمادًا على الزخم السعري.



يشكل المستثمرون من المؤسسات الآن جزءًا أكبر من الطلب، وسلوكهم يختلف جوهريًا عن المتداولين الأفراد. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال تراجعات مارس؛ فمع ارتفاع التقلبات وتشديد الظروف الاقتصادية، تباطأت التدفقات إلى الصناديق بدلًا من أن تتسارع. بعبارة أخرى، أصبحت البيتكوين أكثر ارتباطًا بقرارات إدارة المحافظ، وليس فقط بالمراهنات الاتجاهية، وهو ما يعزز الاستقرار على المدى الطويل، لكنه في الوقت ذاته يحد من الارتفاعات السريعة خلال فترات الضغط.



الحرب الأمريكية الإيرانية أعادت تعريف التفاعل

كشف التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران بوضوح عن التحول الجوهري في سلوك البيتكوين. ففي السابق، كانت الصدمات الجيوسياسية تدفع المستثمرين للهرولة مباشرة نحو تدفقات الملاذ الآمن، والتي كانت أحد روافد دعم السعر في الفترات السابقة.



أما في عام 2026، فقد كان رد الفعل مختلفًا. مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة توقعات التضخم، بدأت الأسواق في تسعير فترة أطول من التشديد النقدي. ارتفعت العوائد الحقيقية، وتأجلت توقعات خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، تراجعت البيتكوين بالتوازي مع الأصول عالية المخاطر بدلًا من أن ترتفع.



لم يكن ذلك تناقضًا، بل انعكاسًا لعملية إعادة تسعير أعمق، حيث أصبحت البيتكوين أكثر حساسية لمستويات السيولة. وعندما يدفع التضخم البنوك المركزية نحو التشديد، فإن تأثير ارتفاع العوائد قد يتفوق على أي طلب ناتج عن اعتبارها ملاذًا بديلًا.



التباين التنظيمي العالمي يخلق احتكاكات

رغم اتجاه الولايات المتحدة نحو إطار تنظيمي أكثر وضوحًا، لا يزال المشهد العالمي للأصول الرقمية متباينًا. تتجه بعض الاقتصادات نحو تطوير عملات رقمية سيادية، بينما تسعى مناطق أخرى إلى جذب السيولة الرقمية، في حين تفرض دول قيودًا أكبر على التداول والرافعة المالية.



يخلق هذا التباين نوعًا من الاحتكاك داخل السوق، حيث تتوزع السيولة بشكل غير متكافئ، ويختلف الوصول إلى أدوات المشتقات من منطقة إلى أخرى. وبذلك، لم تعُد البيتكوين سوقًا موحدة بالكامل، بل شبكة عالمية تتشكل وفق اختلاف السياسات التنظيمية. قد يؤدي ذلك أحيانًا إلى تشوهات قصيرة الأجل في التسعير، لكنه على المدى الأوسع يعزز فكرة أن السوق أصبحت متعددة المراكز وليست موحدة.



سوق في مرحلة انتقالية

لم تعد السرديات التقليدية هي المحرك الأساسي لسعر البيتكوين في عام 2026، بل أصبحت السيولة هي العامل الحاسم، وتحديدًا العلاقة بين التضخم، وأسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي.



تعرضت البيتكوين لضغوط مستمرة في ظل ارتفاع العوائد الحقيقية خلال فترة التوتر الأخيرة، كما ساهم تأجيل خفض أسعار الفائدة في تعزيز هذا الاتجاه. وعلى عكس الدورات السابقة التي كانت مدفوعة بعوامل العرض مثل أحداث التنصيف (هالفينج)، أصبحت السوق الآن أكثر ارتباطًا بالعوامل الاقتصادية الكلية. وهذا يفسر صعوبة اختراق القمم الأخيرة رغم استمرار وجود طلب قوي.



وبرغم التقلبات الحادة والخسائر القوية خلال الشهور الأخيرة، لم تتراجع الأسس الداعمة للطلب. حيث لا تظهر مؤشرات على تخارج واسع من قبل المستثمرين طويلَي الأجل. على العكس، تُظهر السوق اهتمامًا واضحًا بالشراء من القيعان الحالية، ما يشير إلى أن مستويات الدعم طويلة الأجل قد ارتفعت مقارنة بالدورات السابقة. لكن هذا الطلب أصبح أكثر انضباطًا، ويتأثر بعوامل التقييم والظروف الاقتصادية، وليس بالزخم فقط.



يعكس الهيكل الحالي للسوق انتقال سعر البيتكوين من مرحلة الاتجاهات الحادة في مسار واحد إلى مرحلة أكثر نضجًا، حيث تبقى التقلبات مرتفعة، لكن القناعة الاتجاهية أقل وضوحًا. كما أصبحت الارتباطات بالأصول الأخرى أكثر وضوحًا:



ارتباط أكبر بأسواق الأسهم خلال فترات العزوف عن المخاطر

حساسية أعلى لتحركات عوائد السندات

علاقة أقل استقرارًا مع الذهب



ما الذي قد يحرك السوق لاحقًا

ستعتمد الحركة المقبلة بشكل أساسي على التفاعل بين السياسة النقدية ومستويات السيولة. قد يدعم الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة التدفقات المؤسسية، لكنه لن يكون كافيًا إذا استمرت السياسة النقدية في الاتجاه المتشدد.



العامل الأكثر تأثيرًا سيكون تغير توقعات أسعار الفائدة. فإذا بدأت الأسواق في تسعير خفض مبكر أو بوتيرة أسرع للفائدة الفيدرالية، فقد تتحسن السيولة، ما يدعم الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك البيتكوين. أما استمرار العوائد المرتفعة، فسيبقي السوق ضمن النطاق الحالي. كما ستظل التطورات الجيوسياسية مؤثرة، لكن بشكل غير مباشر، من خلال تأثيرها على التضخم والسياسة النقدية، وليس عبر شهية المخاطرة فقط.



في الختام، يمكن القول أن البيتكوين في 2026 لم تعد تتحرك وفق منطق الدورات السابقة. ساعدت التطورات التنظيمية المواتية في إدخال رأس المال المؤسسي إلى السوق، لكنها في الوقت نفسه ربطت البيتكوين بشكل أوثق بالنظام المالي العالمي. كما أصبحت العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها أسعار الفائدة والسيولة، هي المحرك الأساسي للأسعار.