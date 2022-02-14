لومينوس شمال ستارت بالتعاون مع سولفينيون يعقدون هاكاثون

الوكيل الاخباري - انطلقت امس في لومينوس شمال ستارت ورشة تدريبية "هاكاثون من بلدي" بحضور 21 فريق من منتفعي برنامج التعليم السوري/ الأردنيEDU SYRIA في الأردن وذلك بالتعاون مع شركة سولفينيون احدى الشركات الناشئة المحتضنة سابقا في لومينوس شمال ستارت.

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وتهدف الورشة إلى مساعدة المشاركين على تكوين أفكار ريادية وتهيئتهم للتقديم إلى برنامج مسرعة الأعمال في لومينوس شمال ستارت،علما بأن مدة الورشة 5 أيام وسيتم خلال الورشة عمل ورشات تدريبية تفاعلية ومكثفة بهدف مساعدتهم في تطوير افكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية.



وقال السيد إبراهيم فزع مدير لومينوس شمال ستارت "إننا مستمرون في تقديم الدعم للرياديين ومساعدتهم في تطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها لشركات ريادية ناجحة تساهم في نمو الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل جديدة لخدمة المجتمع المحلي."



واضافة السيد معتز الظاهر مدير سولفينيون "في هاكاثون من بلدي سنكون مع المشتركين خطوة بخطوة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية، من خلال بناء نموذج عمل تجاري فعال وواقعي."



مع العلم بأن برنامج التعليم السوري الأردني هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التثقيف والتمكين ويدعم اللاجئين السوريين والأردنيين المنفعين من الصناديق الخيرية. و تساعد “لومينوس شمال ستارت” في تدريب واحتضان العشرات من الشركات الناشئة من خلال برنامج التسريع الخاص بها.



لومينوس شمال ستارت مسرّعة الأعمال الرائدة في شمال الأردن قامت باحتضان أكثر من 140 شركة ناشئة منذ عام 2016، مما أدى إلى خلق أكثر من 395 فرصة عمل مباشرة، معظمها في المحافظات الشمالية سعياً لخلق بيئة صناعية مصدّرة.



ومع اقتراب السنة السادسة منذ نشأتها، لا تزال لومينوس شمال ستارت تسعى لنشر فكر الابتكار و الإبداع لتشجيع ريادة الأعمال في مجال التصنيع. خلق الموقع الاستراتيجي لـ لومينوس شمال ستارت في منطقة إربد التنموية طريقًا مختصراً للمبتكرين و رواد الأعمال، إذ تقع بين خمسة جامعات ومنطقتين صناعيتين(مدينة الحسن الصناعية ومدينة المفرق الصناعية) مما يسهّل للمبتكرين ورياديّي الأعمال الاستفادة من أحدث المرافق ، وأهمها مختبر التصنيع الرقمي.



ويعتبر مختبر التصنيع "فال لاب إربد" الأول من نوعه في الأردن، وواحد من أكبر 20 مختبر بين شبكة مؤسسة فاب لاب الدولية. افتتحت لومينوس شمال ستارت "فاب لاب إربد" في عام 2016، لتزويد الصنّاع والملهمين ورواد الأعمال المحتملين في الأردن بالموارد اللازمة لتحويل الأفكار الرائدة إلى نماذج أولية ومنتجات فعلية تخدم مجتمعاتهم المحلية وتتقدم في قطاع التصنيع وخدماته بشكل عام.



لومينوس شمال ستارت هو منارة للفرص للمبتكرين في الأردن. مع إيمانها الراسخ بأن الشباب الأردني قادر على الإبداع والتصنيع و الإنتاج، فإنها تمكن. التغيير لجعل الأردن مركزاً للإنتاج والابتكار.



وتعد سولفيليون SOLVillion)) احدى الشركات الناشئة المحتضنة سابقاً في لومينوس شمال ستارت وهي شركة ناشئة تقوم على توفير نظام يمثل وحدة معالجة لامركزية لمعالجة المياه العادمة وخدمات مرافقة لها الصيانة والمتابعة الدورية، كما تقدم الاستشارات بخصوص المياه العادمة والبيئة وتدرب الخريجين الجدد المهتمين بقطاع المياه والصرف الصحي بمجالات مختلفة كالكتابة والتسويق والبحوث المتعلقة بالمياه من خلال الانخراط في طبيعة العمل والمراكز المتعلقة بذلك ليصبحوا أكثر كفاءة وقدرة على العمل وايجاد حلول ابداعية في هذا القطاع.







