لومينوس شمال ستارت تحتفل بالسنوية الخامسة

الوكيل الاخباري -

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بحضور المستشارة الأولى للاتحاد الأوروبي ورئيسة التعاون، السيدة كورين أندريه، وممثلي الاتحاد الأوروبي والشركاء، احتفلت لومينوس شمال ستارت - مسرعة الأعمال الرائدة في شمال الأردن - بالسنوية الخامسة، لتأكيد مهمتها في تمكين الصناع والمبتكرين وريادي الأعمال في شمال الأردن.وخلال الحفل تم عرض إنجازات وقصص نجاح شمال ستارت خلال الخمس سنوات الماضية. بعد ذلك، قام الضيوف بجولة في مرافق شمال ستارت بما في ذلك مرفق التصنيع الرقمي "فاب لاب إربد"، وهو أول مختبر تصنيع رقمي في الأردن وواحد من أكبر 20 مختبر في العالم. حيث عرضت الشركات الناشئة المحتضنة في شمال ستارت أفكارها ومنتجاتها وتحدياتها وقصص نجاحها.منذ إنشائها في عام 2016، استقبلت لومينوس شمال ستارت الممولة من الاتحاد الأوروبي أكثر من 5000 فكرة تجارية، ودربت أكثر من 1000 رائد أعمال، ووفرت أكثر من 30000 ساعة تصنيع من خلال فاب لاب إربد، واحتضنت 130 شركة ناشئة، ومنحت 1.5 مليون دينار أردني في التمويل الأولي وأتاحت أكثر من 400 وظيفة مباشرة.وتعليقًا على الذكرى السنوية، قالت السيدة كورين أندريه، المستشارة الأولى للاتحاد الأوروبي ورئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي "يستجيب مشروع لومينوس شمال ستارت لهدفين رئيسيين من أهداف الاتحاد الأوروبي: أولاً ، المساهمة في التنمية الاقتصادية للأردن ، وثانيًا ، التخفيف من تأثير الأزمة السورية في المناطق الأكثر تضررًا في المملكة،و منذ إنشائه، ساهم مشروع لومينوس شمال ستارت بنجاح في خلق أكثر من 400 وظيفة مستدامة، ودعم نمو 130 شركة ناشئة وعزز شمول الفئات المهمشة، وبالتالي دعم التماسك الاجتماعي في شمال الأردن."بدوره صرح م. إبراهيم فزع، مدير لومينوس شمال ستارت: "تم تأسيس لومينوس شمال ستارت بهدف إثراء شريان الحياة الاقتصادي لشمال الأردن من خلال إنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية ومبتكرة. في السنوات الخمس الماضية، عملنا إلى ما هو ابعد من تأسيس شركات ريادية و وخلق فرص العمل، نحو تمكين النظام الداعم الذي سيخلق تأثيرًا حقيقيًا من خلال الابتكار وريادة الأعمال ".