لومينوس شمال ستارت تعلن بداية مرحلة جديدة

الوكيل الإخباري - برعاية معالي أحمد هنانده، وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، معالي ماريا هادجيثودوسيو، أقامت لومينوس شمال ستارت عشاءها السنوي في متحف السيارات الملكي، احتفالًا بنجاح وإنجازات المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.



وحضر الحدث أكثر من 80 ضيفًا، جامعاً الشركاء والجهات الراعية ورياديو الأعمال، ليشهدوا إنجازات وقصص نجاح لومينوس شمال ستارت على مدار السنوات الست الماضية خلال مشروع الاتحاد الأوروبي.



بدأت الأمسية بتقديم عروض لبعض الشركات الناشئة المحتضنة في شمال ستارت، تلاها خطاب قصير للسيدة أماندا كيليهر، مديرة التعليم الدولي في لومينوس.

وبعد ذلك قدم المهندس إبراهيم فزع، مدير لومينوس شمال ستارت، عرض تقديمي وضح فيه قصة وإنجازات مسرعة الأعمال منذ تأسيسها عام 2016.



قال السيد إبراهيم فزع ، مدير لومينوس شمال ستارت: "نحن فخورون للغاية بإنجازاتنا التي حققناها منذ البداية، وأود أن أشكر الجميع على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع.

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إن هذه الخاتمة الجميلة لهذا الفصل يجعلنا متعطشين لما هو قادم.

بعبارة أخرى، قصتنا ما زالت في مطلعها ".

كما أعلن المهندس فزع عن بدء مرحلة جديدة وإعادة بناء العلامة التجارية للومينوس شمال ستارت خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصبح "جوردَن ستارت".



من جانبها أضافت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودوسيو:

لقد أصبحت شمال ستارت مركزًا رائدًا للابتكار وريادة الأعمال في الأردن وحققت إنجازات رئيسية كان لها تأثير حقيقي في زيادة الوعي لريادة الأعمال في شمال الأردن". وأضافت "من خلال برامج مثل شمال ستارت، استثمرنا في عقول شابة مشرقة، بالإبداع والشغف والدافع للابتكار.



واختتم الأمسية معالي أحمد هنانده ، وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بقوله:



إننا نفتخر ونعتز بمشروع "شمال ستارت" الهادف لدعم الشباب والشركات الناشئة في مجال الريادة والابتكار ، وإبراز قصص النجاح ونشر ثقافة العمل الريادي، ودور المشروع في تمكين المخترعين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية من تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية عبر تزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها في رحلتهم، وأضاف الهناندة نتوجه بالشكر للاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي للأردن والذي يسعى إلى دعم مساعي الأردن في تمكين الريادة والابداع في جميع محافظات المملكة.





وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع التي تم تصنيعها في مختبر التصنيع الرقمي في إربد، على كل من ساهم في دعم وإنجاح مشروع لومينوس شمال ستارت.









