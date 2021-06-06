لومينوس للتعليم توقيع مذكرة تفاهم مع تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله

الوكيل الاخباري - وقعت مؤسسة لومينوس للتعليم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع كل من تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله بهدف تعزيز الجهود لخدمة الفئات الأقل حظاً وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال تقديم منح دراسية تشمل تعليم وتدريب عملي وتقني في مجالات مطلوبة في سوق العمل، لأفراد الأسر المحتاجة والمستفيدة من برامج تكية أم علي ودار أبو عبدالله لتجهيزهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل بعد التخرج لبناء مستقبل وحياة أفضل لهم ولأسرهم.



وبموجب هذه المذكرة، ستقوم مؤسسة لومينوس للتعليم بتزويد تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله بلمحة عامّة عن المنح الدراسيّة والبرامج التدريبيّة المتاحة، وشروط الالتحاق وكيفيّة التقديم للإعلان عنها للفئات المستفيدة من تكية أم علي ودار أبوعبدالله، وستعمل لومينوس للتعليم بدورها أيضًا على تقديم خدمات تعليميّة مقدمة من كلية لومينوس الجامعية التقنية، مصممة خصيصًا لتتناسب مع متطلّبات سوق العمل في ظل التغييرات والتطوّرات المستمرة، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب العملي للطلبة، الأمر الذي يسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير خبراتهم في مساحة تعليمية تحاكي بيئة العمل، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم بعد التخرّج.

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