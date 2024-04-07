مأدبة إفطار رمضانية غير مسبوقة بتنظيم من السيد إياد بسام القزعة تجمع أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني في حشد يعكس روح الوحدة والتآلف

الوكيل الاخباري- في تجسيد حي للتلاحم الاجتماعي والوحدة، احتضنت مأدبة الإفطار التي نظمها عضو حزب الاتحاد الوطني الأردني السيد إياد بسام القزعة، حشدًا غفيرًا لم يسبق له مثيل. كان الحضور مبهرًا وضخمًا بشكل استثنائي، حيث تجاوزت الأعداد كل التوقعات، معبِّرةً عن عمق الروابط والتقدير المتبادل بين الأعضاء والمجتمع المحلي. لم تكن المساحات كافية لاستيعاب الجموع القادمة من كل حدب وصوب، وقد زادت الأرواح المتجمعة المكان حيوية وبهجة، وسط أجواء رمضانية خالصة.



الحضور لم يقتصر على النخب السياسية والاجتماعية فحسب، بل شمل أيضًا عائلات وأفرادًا من مختلف أنحاء الأردن، ما جعل الإفطار أشبه بمهرجان شعبي يجسد الأخوة والمودة. الكابتن محمد الخشمان، بصفته ضيف الشرف، كان حضوره محفزًا ومعبرًا عن الدعم اللا محدود لمثل هذه التجمعات التي تنشر الأمل والتفاؤل.



هذه الوليمة، بحشدها الضخم، كانت تعبيرًا عن قوة الإرادة والروابط الإنسانية التي تجمع الأردنيين، مؤكدة على أن في اجتماعهم وتواصلهم تكمن قوتهم وتألق مجتمعهم. وفي هذه الليلة المباركة، برزت الألفة والمحبة في أبهى صورها، مجسدة أروع معاني الشهر الفضيل.

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