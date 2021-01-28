مؤسسةالوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تجربة القيادة لطراز هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة 2021

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن بدء حملتها الخاصة بتجارب القيادة لسيارة هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة كليا 2021.

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وبهذه المناسبة قال السيد حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن:"يسرنا إتاحة المجال أمام زبائنتا الكرام من محبي هيونداي، لتجربة قيادة سيارة هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة كليا، والتي تعتبر الجيل الأحدث من هذه السيارة الهامة، والتي تحتل مكانة متميزة في فئة سيارات الصالون الهجينة المتمتعة بالتصميم المميز والمساحة الكبيرة الرحبة، وبمجموعة كبيرة ومتنوعة من التقنيات والمواصفات التي تجعلها الأفضل في فئتها، بالإضافة بمزايا تقنية هايبرد الفريدة التي تجمع الأداء القوي مع التوفير المثالي الوقود وحماية البيئة من العوادم الضارة، وندعو كل محبي هيونداي لزيارة معارضنا والتمتع بتجربة قيادة هيونداي سوناتا هايبرد المتميزة".



تتميز سوناتا الجديدة كليا باتباع أحدث خطوط تصميم هيونداي المعروف باسم الرياضي المؤثر Sensuous Sportiness، وكانت أول طراز مبنيّ على قاعدة المركبات المبتكرة والجديدة كليًا من الجيل الثالث من هيونداي، والتي تتيح زيادة في القوة وانخفاضًا في الوزن لتمكين التحسينات التي أُحدثت في مختلف جوانب التصميم والسلامة والكفاءة والأداء.

كذلك لم تبخل هيونداي في توظيف الكثير من التقنيات المتقدمة في سوناتا بهدف تعزيز الراحة والسلامة النشطة.



وتأتي سوناتا الهجينة الجديدة مزودة بمحرك "سمارت ستريم" G2.0 GDi HEV بسعة ليترين يعمل بالحقن المباشر للوقود، وناقل حركة هجين بست سرعات.

ويصل مقدار الطاقة المتولدة من المحرك 152 حصاناً ويبلغ أقصى عزم دوران 19.2 كغم قوة متر.

ويولّد المحرك الكهربائي للمركبة طاقة تبلغ 38 كيلوواط وعزم دوران أقصى قدره 205 نيوتن متر. أما مجموع الطاقة المتولدة من النظام الناتجة فتبلغ 195 حصاناً، كما تتميز المركبة أيضاً باقتصاد وقود كلي قدره 20.1 كم/لتر.



كذلك طبقت هيونداي ولأول مرة تقنية"التحكم النشط بتبديل التروس"، عبر هذه المركبة، وهي تقنية تحسّن القيادة الديناميكية وتؤدّي إلى الاقتصاد في استهلاك الوقود من خلال تقليل الزمن اللازم لتبديل تروس السرعة في ناقل الحركة.



وتشتمل سوناتا الهجينة، مثل سوناتا، على أحدث التقنيات والمواصفات التقنية، مثل المقصود بأزرار التحكم المتعددة، والنظام الصوتي عالي الجودة من Bose, والشاشات الرقمية لمعلومات السائق وشاشة اللمس الرئيسية بقياس 10.25 انش، والتي تمتاز بتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي عبر تطبيق أبل كار بلاي او أندرويد أوتو، ونظام التحكم بالتكييف الإلكتروني داخل المقصورة، بالإضافة العديد من مميزات الراحة والسلامة.

التي تشمل المقاعد الجلدية الفخمة، والفتحة البانورامية الضخمة، والوسائد الهوائية وأنظمة منع الانزلاق والتحكم بالتوازن ومنع انغلاق المكابح، والعديد من المزايا الأخرى.



ويمكن للراغبين في الإجراء تجربة قيادة هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة 2021 ، مراجعة معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله و صالة عرض الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية، علماً بأن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً .



