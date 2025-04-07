مؤسسة الحسين للسرطان تجدد اتفاقيتها مع شركة المراعي وطيبة

الوكيل الإخباري- جددت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقيتها مع شركة المراعي وشركة طيبة للاستثمار والصّناعات الغذائية المتطورة لعامين قادمين، في خطوة تؤكّد تواصل الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. وقد حضر توقيع الاتفاقية المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، و المدير العام لشركة طيبة، المهندس حازم العطيات.

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تهدف الاتفاقية إلى دعم مجموعة من حملات وبرامج مؤسسة الحسين للسرطان خلال العامين 2025 و2026، الرامية إلى إنقاذ حياة مرضى السرطان، ومنحهم فرصة العلاج، ومساعدتهم بكافة الطُرق الممكنة. حيث ستقوم شركة المراعي وطيبة برعاية حملة تشرين الأول للتوعية بأهمية الكشف المبكّر عن سرطان الثدي لمدة عامين متتاليين. كما ستدعم مشروع "أنتِ الحياة" الموجّه للناجيات من سرطان الثدي في عام 2025. أما في عام 2026، فستقوم الشركة برعاية حملة الزّكاة السنوية لمؤسسة الحسين للسرطان، وحملة حصالة الخير.



من جهتها، ثمّنت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، جهود شركة المراعي وطيبة في دعم حملات مؤسسة ومركز الحسين للسرطان والتزامهم المستمر بدعم ورعاية المرضى، كما شجعت كافة القطاعات على التكاتف من أجل التخفيف عن مرضى السرطان ومنحهم فرصة العلاج.