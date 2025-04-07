الإثنين 2025-04-07 01:33 م
 

مؤسسة الحسين للسرطان تجدد اتفاقيتها مع شركة المراعي وطيبة

يقغ
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الإثنين، 07-04-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   جددت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقيتها مع شركة المراعي وشركة طيبة للاستثمار والصّناعات الغذائية المتطورة لعامين قادمين، في خطوة تؤكّد تواصل الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. وقد حضر توقيع الاتفاقية المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، و المدير العام لشركة طيبة، المهندس حازم العطيات.

اضافة اعلان


تهدف الاتفاقية إلى دعم مجموعة من حملات وبرامج مؤسسة الحسين للسرطان خلال العامين 2025 و2026، الرامية إلى إنقاذ حياة مرضى السرطان، ومنحهم فرصة العلاج، ومساعدتهم بكافة الطُرق الممكنة. حيث ستقوم شركة المراعي وطيبة برعاية حملة تشرين الأول للتوعية بأهمية الكشف المبكّر عن سرطان الثدي لمدة عامين متتاليين. كما ستدعم مشروع "أنتِ الحياة" الموجّه للناجيات من سرطان الثدي في عام 2025.  أما في عام 2026، فستقوم الشركة برعاية حملة الزّكاة السنوية لمؤسسة الحسين للسرطان، وحملة حصالة الخير. 


من جهتها، ثمّنت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، جهود شركة المراعي وطيبة في دعم حملات مؤسسة ومركز الحسين للسرطان والتزامهم المستمر بدعم ورعاية المرضى، كما شجعت كافة القطاعات على التكاتف من أجل التخفيف عن مرضى السرطان ومنحهم فرصة العلاج.


بدوره، أشاد المهندس حازم العطيات، المدير العام لشركة طيبة  بجهود مؤسسة الحسين للسرطان في محاربة و نشر التوعية بضرورة الفحوصات المبكرة لمرض السرطان الذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في الأردن، وهي الجهود التي ارتأينا ضرورة أن نكون جزءاً منها من خلال تعاوننا للسنة السابعة على التوالي. كما أكد على أهمية المسؤولية المجتمعية و التطلع الدائم الى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات المجتمعية إيمانا بالرسالة الإنسانية والدور المهم الذي يشغله في المجتمع.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة توضح حول عبث وتخريب في محطات الشحن المجاني

لاف

فن ومشاهير بينهم أصالة والمهندس.. 4 نجوم يجتمعون في ألبوم جديد

أرشيفية

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

ا

اقتصاد محلي انخفاض أسعار أسهم 37 شركة في بورصة عمان

5ف5ف

المرأة والجمال 5 وصفات طبيعية لتفتيح اسمرار الإبطين

قب

المرأة والجمال ما أفضل نوع تونر للبشرة الدهنية؟

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الباكستاني يعلن تصفية 8 مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الأفغانية

بلابلابلا

المرأة والجمال 5 نصائح مهمة قبل استخدام لاصقة إزالة الرؤوس السوداء



 
 





الأكثر مشاهدة