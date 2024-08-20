مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بتأمين رعاية ضدّ السرطان

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة للتوعية بتأمين رعاية، تحت شعار "التأمين ضرورة ... أمّن ضد السرطان"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في تأمين رعاية الذي يعدّ الضمان الوحيد للحصول على علاج شامل وفوري في مركز الحسين للسرطان -في حال الإصابة لا سمح الله-.

وفي إطار هذه الحملة، أكّدت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، أنّ تأمين رعاية التكافلي الاجتماعي هو أولويّة. وأضافت: "نؤمن بأنّ علاج السرطان هو حقّ للجميع، وفي ظلّ تزايد أعداد مرضى السرطان، وتزايد الأعباء المترتّبة عليه، يعتبر تأمين رعاية الحلّ المستدام الذي يضمن الدخول إلى مركز الحسين للسرطان دون انتظار، ممّا يتيح للمريض التركيز على رحلة شفائه دون القلق بالتكاليف."

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