مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بتأمين رعاية ضدّ السرطان

وفي إطار هذه الحملة، أكّدت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، أنّ تأمين رعاية التكافلي الاجتماعي هو أولويّة. وأضافت: "نؤمن بأنّ علاج السرطان هو حقّ للجميع، وفي ظلّ تزايد أعداد مرضى السرطان، وتزايد الأعباء المترتّبة عليه، يعتبر تأمين رعاية الحلّ المستدام الذي يضمن الدخول إلى مركز الحسين للسرطان دون انتظار، ممّا يتيح للمريض التركيز على رحلة شفائه دون القلق بالتكاليف."
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