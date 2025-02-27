مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة "نحو الحياة" بالتعاون مع شركة زين

حيث أتاحت شركة زين للمشتركين إرسال رسالة قصيرة تتضمن كلمة "حياة" أو "Life" إلى الرقم 97070 للتبرّع بمبلغ دينار واحد، أو إلى الرقم 97075 للتبرّع بمبلغ 5 دنانير عبر شبكتها.
وأعربت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، عن شكرها وتقديرها لشركة زين على دعمهم المستمر، مثمنة الشراكة المتميزة معهم. مؤكدة أن هذا التعاون يشكّل نموذجا حقيقيا للعمل المشترك الهادف إلى إنقاذ حياة مرضى السرطان ومنحهم فرصة العلاج، وأضافت: "هذا التعاون لا يقتصر فقط على توفير وسائل التبرع، بل يعكس أيضا إيمان شركة زين بقضيتنا الإنسانية والتزامها بمسؤولياتها الاجتماعية، ودورها المهم في خدمة المجتمع."
وبيّنت شركة زين أن تعاونها مع مؤسسة الحسين للسرطان لإطلاق هذه الحملة سنوياً ياتي في إطار العلاقة الطويلة والشراكة الممتدة التي تجمع الشركة بالمؤسسة لخدمة مرضى السرطان وتذليل العقبات التي قد تحول دون تلقيهم العلاج، وجددت الشركة التزامها بمواصلة دعم مؤسسة الحسين للسرطان لتواصل دورها كشريك ومساهم فاعل في تحقيق الأهداف النبيلة للمؤسسة عبر العديد من البرامج المشتركة، إذ تحرص زين على إيلاء اهتمام كبير بالقطاع الصحي بكونه أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تغطيها الشركة في برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة "نحو الحياة" بالتزامن مع حملة "زكاتكم حياتي" السنوية في شهر رمضان المبارك، الهادفة لدعم المرضى على قوائم انتظار مركز الحسين للسرطان والذين لا تغطي تكاليف علاجهم أي جهة، وقد حصلت المؤسسة على فتوى رسمية صادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بجواز تلقّي أموال الزكاة وتوجيهها لدعم مرضى السرطان.
-
أخبار متعلقة
-
Visa تطلق الميزة التقنية Tap to Add Card في الأردن
-
سامسونج للإلكترونيات تحتفظ بصدارة السوق العالمية لأجهزة التلفاز للعام الـ19 على التوالي
-
كيا تكشف عن التصميم الخارجي الجديد لطراز PV5 الذي سيعيد صياغة مشهد التنقل ضمن فئة المركبات المبنية حسب الطلب PBV
-
"المركزية لكزس" تطلق عروض رمضان 2025 بتمويل داخلي مرن وفائدة 0%
-
مركز زين للرياضات الإلكترونية يختتم أولى بطولاته بمشاركة 200 لاعب
-
بنك الاتحاد يطلق قرضاً جديداً يُعيد تعريف مفهوم القروض الشخصية
-
لكزس تتصدر دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات 2025 للعام الثالث على التوالي
-
تقرير السوق المفتوح لعام 2024: أبرز التوجهات في سوق السيارات الأردني