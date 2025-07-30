مؤسسة الحسين للسرطان تفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر

الوكيل الإخباري- افتتحت مؤسسة الحسين للسرطان فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان.

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حضر الافتتاح" الدكتور خالد القاسم نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان"، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.



وقد شكرت السيدة قطامش بنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته المستمرة للمخيّم الصيفي، مضيفةً أنّ المخيّم يقام ضمن منهجيّة الرعاية الشمولية، التي تركز على الجانبين العلاجي والنفسي لدعم المرضى.