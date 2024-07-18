مؤسسة الحسين للسرطان تفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر

الوكيل الاخباري-افتتحت مؤسسة الحسين للسرطان فعاليات المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، وسط أجواء من البهجة والفرح.

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وحضر الافتتاح للدكتور خالد القاسم نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.



كما شكرت السيدة قطامش بنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته المستمرة للمخيّم الصيفي السنوي لأكثر من ثلاثة عشرة عاماً، مضيفةً أن المخيّم الصيفي يعد ضمن منهجيّة الرعاية الشمولية، والتي تركز على الجانبين العلاجي والنفسي لدعم المرضى.



ويشارك في المخيّم الذي يقام على مدار شهر كامل مئة وخمسون مريضا يومياً، ويشمل أنشطة متنوعة وألعابا ترفيهية من شأنها أن تنمّي قدرات ومواهب الأطفال، وتمنحهم السعادة والأمل ليتمكّنوا من مواصلة رحلة علاجهم.