مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم المدارس الخاصة لدعمهم برامج وأنشطة المؤسسة

12:49 م

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الوكيل الإخباري- كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان نخبة من المدارس الخاصة تقديراً لمساهماتها البارزة ودورها الريادي في دعم مختلف برامج وأنشطة المؤسسة، وعلى رأسها مبادرة "أنقذ حياة"، التي جاءت من بنك الاتحاد الداعم الرئيسي للمبادرة. اضافة اعلان





وأعربت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، عن فخرها بالدور القيادي والملهم الذي يؤديه الطلبة في هذه المبادرات الإنسانية. وأكدت أن شراكة مؤسسة الحسين للسرطان مع المدارس الخاصة تأتي في صلب توجهها الاستراتيجي، وإيمانها العميق بضرورة التعاون مع القطاع التعليمي لمأسسة برامج الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز نمط حياة صحي في المجتمع الأردني. كما تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المدارس من بناء جيل من القيادات الشبابية القادرة على إحداث تغيير إيجابي وترسيخ قيم العطاء والتطوع والعمل الجماعي.



من جانبهم، عبّر ممثلو المدارس المكرّمة عن اعتزازهم بالمشاركة في مبادرات مؤسسة الحسين للسرطان الإنسانية، مؤكدين التزامهم الراسخ بمواصلة دعم برامج التوعية ومحاربة مرض السرطان. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل لتعزيز هذا التعاون في المستقبل، بما يعكس رؤيتهم المشتركة لمجتمع أقوى وأكثر وعياً.



ومن الجدير بالذكر أن ريع المبادرات والأنشطة التي ينفذها الطلبة بهدف جمع التبرعات يُخصص بالكامل لدعم علاج المرضى غير المقتدرين من خلال صناديق الخير في مركز الحسين للسرطان، مما يسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وترسيخ رسالة العطاء والتضامن المجتمعي.



