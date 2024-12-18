مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لدعمه الحصري لبرنامج "سِوار الحسين للتطوع"

الوكيل الإخباري- كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان بنك الإسكان مؤخراً، تقديراً لدوره الريادي كشريك حصري لبرنامج "سِوار الحسين للتطوع" لعام 2024، ولالتزامه بتعزيز ثقافة التطوع والعمل الاجتماعي.

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جاء التكريم خلال حفل خاص نظمته المؤسسة لتكريم شركاء ومتطوعي البرنامج، الذين ساهموا بفعالية في دعم جهود مكافحة مرض السرطان من خلال المشاركة في حملات توعوية، وبرامج جمع التبرعات، وتقديم الدعم المباشر للمرضى وعائلاتهم.



ويأتي هذا التكريم في ظل امتداد العلاقة المتميزة بين بنك الإسكان ومؤسسة الحسين للسرطان منذ سنوات، حيث إن الرعاية المستمرة لبرنامج "سِوار الحسين للتطوع" تجسد رؤية البنك بتعزيز الأثر الإيجابي المستدام من خلال التعاون الفاعل، الأمر الذي ينسجم مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاع الصحة الذي يعتبر محور تركيز من أجل المساهمة في بناء مجتمع صحي.



ويعد التكريم ثمرة لجهود المتطوعين، خاصة وأن العطاء الذي يقدمونه يعكس روح العمل الجماعي والتكاتف الذي يدعمه البنك ضمن رسالته الإنسانية.