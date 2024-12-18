مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لدعمه الحصري لبرنامج "سِوار الحسين للتطوع"

جاء التكريم خلال حفل خاص نظمته المؤسسة لتكريم شركاء ومتطوعي البرنامج، الذين ساهموا بفعالية في دعم جهود مكافحة مرض السرطان من خلال المشاركة في حملات توعوية، وبرامج جمع التبرعات، وتقديم الدعم المباشر للمرضى وعائلاتهم.
ويأتي هذا التكريم في ظل امتداد العلاقة المتميزة بين بنك الإسكان ومؤسسة الحسين للسرطان منذ سنوات، حيث إن الرعاية المستمرة لبرنامج "سِوار الحسين للتطوع" تجسد رؤية البنك بتعزيز الأثر الإيجابي المستدام من خلال التعاون الفاعل، الأمر الذي ينسجم مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاع الصحة الذي يعتبر محور تركيز من أجل المساهمة في بناء مجتمع صحي.
ويعد التكريم ثمرة لجهود المتطوعين، خاصة وأن العطاء الذي يقدمونه يعكس روح العمل الجماعي والتكاتف الذي يدعمه البنك ضمن رسالته الإنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يدعم العديد من برامج مؤسسة الحسين للسرطان، بما في ذلك برنامج "سِوار الحسين للتطوع"، والحفل الخيري السنوي، والعيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، وغيرها من البرامج.
-
أخبار متعلقة
-
رحلة كريم في الأردن: ابتكار مستمر لتسهيل الوصول إلى سبل تنقل يومية سهلة وموثوقة من خلال حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المحلية
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تتعاون مع علامة FNL المحلية لإطلاق مجموعة أزياء "The Flipside Collection" المستوحاة من هاتف Galaxy Z Flip6
-
مجلة (ذا بانكر) تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024
-
أكاديمية "جورامكو" تبدأ العام الدراسي من مبناها الجديد المفتتح حديثاً
-
فندق سنترو مدى عمّان من روتانا يعين هيثم ملحس مديراً عاماً له
-
شركة وضوح تقيم حفل نهاية العام باستعراض إنجازاتها ورؤيتها للمستقبل
-
بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة
-
بحضور اكثر من 400 مشارك.. زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مطوّري جوجل "DevFest Amman 2024"