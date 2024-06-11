الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

2000 شاحنة مساعدات تنتظر العبور لغزة عبر معبر رفح

1865 شاحنة و358 إنزالا جويا و53 طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة

الإمارات تصنع الأمل للفلسطينيين من أجل استرداد حياتهم الطبيعية بعد إصابات الحرب المؤلمة وبتر أطرافهم

الرئيس السيسي يصل إلى عمان

بلدية برقش تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

الملك يصل إلى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات

حدث مميز هذا العام.. 3 خُطب في 3 أيام متتالية خلال ذي الحجة

انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

2.847 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 شهور

رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجية اليونان يصلان إلى عمان

الثلاثاء، 11-06-2024 12:51 م

مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة الاقتراح الذكي للدعاية والإعلان

WhatsApp Image 2024-06-11 at 12.49.12 PM


الوكيل الاخباري - كرّمت السيدة نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، شركة الاقتراح الذكي للدعاية والإعلان ممثلةً برئيس مجلس الإدارة المهندس صفوان قاقيش. 

اضافة اعلان


وعبّرت السيدة قطامش عن شكرها للشركة على التبرّع العيني بشاشات محطّات الوقود التابعة لها في جميع محافظات المملكة، وذلك لإتاحة الفرصة لعرض حملات مؤسسة الحسين التوعوية لإيصال رسالتها الإنسانيّة، مؤكّدةً على أهمية تكاتف جهود المؤسسات في دعم الجهود الإنسانية، والمساهمة في نشر الوعي لمحاربة السرطان.


وبدوره أكّد المهندس صفوان قاقيش على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الصحية الامثل لكافة فئات المجتمع وتقديم النصائح والارشادات التي من شأنها أن تساعد في الكشف المبكر عن السرطان وطرق الوقاية منه , كما أكد المهندس صفوان قاقيش على أهمية دور القطاع الخاص على دعم هذا الصرح الطبي المهم اقتداء بسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم والاسرة الهاشمية حفظهم الله.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-11 at 11.55.26 AM

المناصير يعزّز من منتجات الأسمدة الطبيعية التي يوفرها (ألترا)

PMI-logo

"فيليب موريس إنترناشيونال" تصدر تقريرها المتكامل لعام 2023 .. فيليب موريس مصر والمشرق العربي تؤكد التزامها بالمبادرات والبرامج الناجحة في مجال الاستدامة وتمكين المرأة

EVP Won-joon Choi

وون جون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير مكتب البحث والتطوير في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات

Capital Bank - Fintech Summit

كابيتال بنك يفوز بجائزة الطاووس لأفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل خلال فعاليات قمة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط

ARAB BANK - HQ

البنك العربي يرعى منتدى تواصل 2024 – حوار حول الواقع والتطلعات

WhatsApp Image 2024-06-09 at 7.54.38 PM

الملكية الأردنية تُشارك باحتفالات اليوبيل الفضي

أخبار متعلقة
e31af46b-de7c-4c69-89c8-4de2122df731

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة ميناء حاويات العقبة