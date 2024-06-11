مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة الاقتراح الذكي للدعاية والإعلان

الوكيل الاخباري - كرّمت السيدة نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، شركة الاقتراح الذكي للدعاية والإعلان ممثلةً برئيس مجلس الإدارة المهندس صفوان قاقيش.

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وعبّرت السيدة قطامش عن شكرها للشركة على التبرّع العيني بشاشات محطّات الوقود التابعة لها في جميع محافظات المملكة، وذلك لإتاحة الفرصة لعرض حملات مؤسسة الحسين التوعوية لإيصال رسالتها الإنسانيّة، مؤكّدةً على أهمية تكاتف جهود المؤسسات في دعم الجهود الإنسانية، والمساهمة في نشر الوعي لمحاربة السرطان.



وبدوره أكّد المهندس صفوان قاقيش على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الصحية الامثل لكافة فئات المجتمع وتقديم النصائح والارشادات التي من شأنها أن تساعد في الكشف المبكر عن السرطان وطرق الوقاية منه , كما أكد المهندس صفوان قاقيش على أهمية دور القطاع الخاص على دعم هذا الصرح الطبي المهم اقتداء بسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم والاسرة الهاشمية حفظهم الله.

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