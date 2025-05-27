مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع الشركة المتحدة للتأمين

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الوكيل الإخباري- حرصاً على توسيع مظلّة الحماية التأمينية ضدّ مرض السرطان، وقّعت الشركة المتحدة للتأمين اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف توفير تأمين رعاية لتغطية علاج مرض السرطان في مركز الحسين للسرطان، من ضمن المنتجات التأمينية التي تتيحها الشركة لعملائها، حيث يضمن تأمين رعاية البدء الفوري بالعلاج حصرياً في المركز عند الحاجة ودون متطلب الحصول على الموافقات المسبقة. اضافة اعلان





وقد وقّع الاتفاقية ممثلاً عن الشركة المتحدة للتأمين رائد خليل حدادين الرئيس التنفيذي للشركة وممثلاً عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام نسرين قطامش.



وفي هذا السياق، أشارت قطامش لأهمية توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المتحدة للتأمين، مؤكدة على أنها خطوة هامة نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات العلاج الشمولي لمرضى السرطان في المملكة من خلال تأمين رعاية التكافلي الذي يعدُّ ضماناً للحصول على أفضل رعاية طبية ممكنة حصرياً ودون إجراءات معقّدة وبشكل فوري في مركز الحسين للسرطان، حال الإصابة بالسرطان لا قدّر الله.



ومن جانبه، أكّد حدادين أن هذه الاتفاقية تُجسّد التزام الشركة المتحدة للتأمين بدعم المبادرات الصحية والوطنية، وحرصها على توفير تغطيات تأمينية نوعية ومتميزة لعملاء الشركة في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن الشركة تسعى باستمرار لتقديم حلول مبتكرة تُعزز من مستوى الرعاية الصحية في المملكة وتخدم مصلحة المؤمن لهم والمجتمع بشكل عام، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية مرموقة كمؤسسة الحسين للسرطان.