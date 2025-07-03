مؤسسة الحسين للسرطان توقع اتفاقية تعاون مع شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

تأتي هذه الاتفاقية بهدف طرح "تأمين رعاية" لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، لعملاء الشركة العربية الأوروبية للتأمين ضمن برامجهم التأمينية المتاحة، الأمر الذي يضمن توفير رعاية صحيّة شمولية وتكاملية ويضمن حصول مرضى السرطان على العلاج بأسرع وقت ممكن وضمن أعلى المعايير العالمية.
وأكدت السيدة قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان على الدور المهم للمؤسسات والشركات في رفع مستوى الوعي بأهمية تأمين رعاية، إضافة إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق التأمين ضد السرطان، مثمّنة حرص المجموعة العربية الأوروبية للتأمين على توفير أفضل الخدمات الطبية لعملائهم من خلال هذا التعاون.
بدورها، أوضحت الدكتورة لانا بدر، مدير عام المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، أن هذه الاتفاقية تجسّد التزام الشركة بتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتكاملة ترتقي بمستوى الحماية الصحية لعملائها، وتلبّي احتياجاتهم بأعلى المعايير. كما تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية الشركة في دعم المبادرات الوطنية الاستراتيجية، عبر تمكين عملائها من الحصول على رعاية طبية متقدمة وشاملة في مركز الحسين للسرطان، بما يسهم في تعزيز منظومة التأمين الصحي في الأردن ودعم مسيرة التنمية المستدامة للقطاع الصحي.
يذكر أنّ تأمين رعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من كافة الجنسيات والأعمار، في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج بشكل حصري في المركز.
وتعدّ المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، التي تأسست عام 1996، من الشركات الرائدة في قطاع التأمين في الأردن، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التأمينية للأفراد والمؤسسات، وتلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة عملائها.
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