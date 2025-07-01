الثلاثاء 2025-07-01 01:09 م
 

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير "تأمين رعاية" لعملائها

vgj
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الثلاثاء، 01-07-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين، بهدف توفير "تأمين رعاية" لعملائها كواحد من الخيارات التأمينية المتاحة لهم، حيث يضمن التأمين بدء العلاج الفوري في مركز الحسين للسرطان ودون انتظار أيّ إجراءات.

اضافة اعلان


وقّع الاتفاقية ممثلا عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة المنارة الإسلامية للتأمين مديرها العام السيد وليد القططي.


وأشارت السيدة قطامش إلى أنّ هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمّة نحو توسيع قاعدة الشمول وتغطية أكبر عدد ممكن تحت مظلّة "تأمين رعاية"، الذي يعد الحل الجذري والضمان لحصول مرضى السرطان على خدمات رعاية صحية شمولية وذات جودة عالية حصريا في مركز الحسين للسرطان، الأمر الذي يمكّنهم من التركيز على رحلة الشفاء دون القلق بالأعباء المالية.


من جانبه، أكد السيد القططي دعم شركة المنارة الإسلامية لمركز الحسين للسرطان، والتزامها الراسخ بخدمة المجتمع، لا سيما فئة مرضى السرطان، من خلال تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة ومساندتها في رحلتها العلاجية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنساني


يُذكر أنّ تأمين رعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من كافة الجنسيات والأعمار، في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج في المركز.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

vgj

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير "تأمين رعاية" لعملائها

مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية سببت حالات تسمم .. تحذير من استهلاك هذه المشروبات بالاردن - اسماء وصور

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا

فل

منوعات كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

هح

أخبار محلية منصّة زين تكشف عن النسخة النهائية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن" للأعوام (2018 - 2024)

6ف5

منوعات السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكي-فيديو

سبائك ذهبية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة