الثلاثاء 2025-06-24 02:53 م
 

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة دلتا للتأمين

رلت
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الثلاثاء، 24-06-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان، ممثلة بمديرها العام، السيدة نسرين قطامش، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة دلتا للتأمين، ممثلة بمديرتها العامة الدكتورة لينا جيروشي.

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تهدف الاتفاقية إلى إتاحة الاشتراك في "تأمين رعاية" لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، لعملاء شركة دلتا ضمن باقات التأمين التي توفرها، لتمكينهم من الحصول على رعاية صحية شمولية ومتكاملة، بما يضمن بدء العلاج الفوري في حال تشخيص الإصابة بالسرطان، ووفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية المعتمدة في مركز الحسين للسرطان.


وأعربت السيدة نسرين قطامش عن تقديرها لجهود شركة دلتا للتأمين وحرصها على تقديم خدمات تأمينية نوعية لعملائها، مؤكّدة أهمية هذه الشراكات في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين ضد السرطان، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات العلاج المتخصص.


من جهتها، عبّرت الدكتورة لينا جيروشي عن اعتزازها بهذا التعاون، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية الشركة في تطوير منتجات تأمينية مسؤولة اجتماعيًا، وتلبية احتياجات العملاء الصحية على نحو فعّال، مؤكدة التزام "دلتا للتأمين" بدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة السرطان.


يذكر أنّ تأمين رعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من كافة الجنسيات والأعمار، في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج بشكل حصري في المركز.


وتعدّ شركة دلتا للتأمين، التي تأسست عام 1973، من الشركات الرائدة في قطاع التأمين في الأردن، حيث تلتزم بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وشاملة تغطي مختلف احتياجات الأفراد والشركات. وتضع الشركة في صميم خططها الاستراتيجية مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ساعيةً إلى إحداث أثر إيجابي في حياة عملائها والمجتمع، من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية، تعكس التزامها الدائم بتعزيز ثقافة الوقاية الصحية والرعاية التأمينية الشاملة

 
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