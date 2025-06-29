مؤسسة الحسين للسرطان توقع مذكرة تفاهم مع شركة "إيه بي بي المحدودة الأردن"

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الوكيل الإخباري- وقعّت مؤسسة الحسين للسرطان مذكرة تفاهم مع شركة "إيه بي بي المحدودة الأردن" (ABB Ltd Jordan)، للتبرع لصالح صندوق الخير التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، ومساندة جهود الصندوق في تغطية علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان. اضافة اعلان





وقد تم توقيع المذكرة بين السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والسيد طارق العوّاد، رئيس هيئة المديرين لشركة "إيه بي بي المحدودة الأردن"، وبحضور نائب رئيس هيئة المديرين للشركة السيد باسم انشاصي.



وثمنت السيدة قطامش دور الشركة في دعم رسالة المؤسسة، وأضافت: "إن هذا التعاون يعكس الروح الإنسانية العالية والمسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها شركة إيه بي بي المحدودة الأردن، ونحن ممتنون لهذا الدعم المستمر الذي يعزز جهودنا في محاربة السرطان وتخفيف معاناة المرضى".



وبدوره، قال السيد طارق العوّاد: "نفخر في إيه بي بي المحدودة الأردن بشراكتنا مع مؤسسة الحسين للسرطان وبالمساهمة بدور فاعل في تعزيز جهودها الرامية إلى توفير فرص العلاج للمصابين، وتقديم الدعم لغير المقتدرين منهم. ويأتي توقيع هذه المذكرة كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية وحرصاً منا على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي نعمل ضمنها، حيث نؤمن بأن دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية هو واجب علينا جميعاً، ونتطلع قدماً لأن نكون جزءاً من الجهود المبذولة لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناتهم".



يُذكر أنه تم إنشاء صندوق الخير عام 2003 لمساعدة مرضى السرطان الذين لا يمتلكون الامكانات المادية لتغطية تكاليف علاجهم، ولا توجد أي جهة تغطي لهم هذه التكاليف، لا سيّما أن معدل تكلفة علاج المريض الواحد دون حدوث مضاعفات قد يصل إلى حوالي ثلاثين ألف دينار أردني، ويغطي هذا الصندوق المرضى المحتاجين بغض النظر عن الجنسية، أو العمر أو الجنس.



