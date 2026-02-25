الأربعاء 2026-02-25 03:16 م

مؤسسة الحسين للسرطان وميرسك الأردن توقّعان شراكة لتعزيز خدمات رعاية مرضى السرطان

مؤسسة الحسين للسرطان وميرسك الأردن توقّعان شراكة لتعزيز خدمات رعاية مرضى السرطان
مؤسسة الحسين للسرطان وميرسك الأردن توقّعان شراكة لتعزيز خدمات رعاية مرضى السرطان
الأربعاء، 25-02-2026 01:17 م
الوكيل الإخباري-  وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان وميرسك الأردن مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز خدمات رعاية مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان. ومن خلال هذه الشراكة، ستسهم مساهمة ميرسك الأردن في ضمان استمرار المرضى وعائلاتهم في تلقي أعلى مستويات الرعاية التخصصية خلال رحلتهم مع المرض. تعكس هذه الشراكة التزام ميرسك الأردن بدعم من يواجهون أحد أصعب تحديات الحياة، وتعزيز قدرة الأردن على تقديم علاج ورعاية عالمية المستوى لمرضى السرطان.اضافة اعلان


ووقّعت المذكرة عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة ميرسك الأردن مديرها العام السيد راكان ماضي.

وأعربت السيدة قطامش عن تقديرها لهذا التعاون، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم رسالة المؤسسة، وقالت: "نعتز بشراكتنا مع شركة ميرسك الأردن، والتي تمثل نموذجًا للمسؤولية المؤسسية ودور القطاع الخاص في دعم مرضى السرطان وتمكين مركز الحسين للسرطان من الاستمرار بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى."

من جانبه، أكد السيد ماضي أن هذا التبرع يأتي في إطار التزام شركة ميرسك الأردن بالمسؤولية المجتمعية وأهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية. وأضاف أن ميرسك تفخر بالمساهمة في دعم مركز الحسين للسرطان ومساندة المرضى في رحلتهم العلاجية، وتأمل أن يسهم هذا التبرع في إحداث أثر إيجابي حقيقي في حياة المرضى وعائلاتهم.

وكجزء من التبرع الذي قدّمته ميرسك الأردن لمركز الحسين للسرطان، تشارك الشركة في برنامج التسمية والتشريف التابع للمؤسسة، والذي يتيح تسمية إحدى المرافق أو المساحات داخل المركز مقابل قيمة تبرع، بما يسهم في دعم استدامة خدمات المركز ويعكس التزام ميرسك الأردن بدعم رعاية مرضى السرطان.
gnews

أحدث الأخبار

الطاقة النيابية تعلن حزمة توصيات لتعزيز العدالة في شرائح الكهرباء

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تعلن حزمة توصيات لتعزيز العدالة في شرائح الكهرباء

ت

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

أخبار محلية الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

"الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير

اقتصاد محلي "الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

أخبار محلية الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

N

أخبار محلية الضمان: رفع الغرامات إلى 100% بحق المنشآت غير الملتزمة بالشمول اعتبارا من عام 2027

الأكثر مشاهدة