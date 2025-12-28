الأحد 2025-12-28 03:35 م

مؤسسة الحسين للسرطان و "جورج و سامي خوري وشركاه" يختتمان حملة التوعية بسرطان الثدي

الأحد، 28-12-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت مؤسسة الحسين للسرطان، بالتعاون مع شركة جورج وسامي خوري وشركاه، حملة التوعية بسرطان الثدي، من خلال رعايتها لحملة تشرين الأول تحت شعار " أنتِ الأساس.. افحصي" وذلك برعاية كريمة باسم "أرز دايموند".

وقدّمت الشركة تبرعاً مالياً يُسهم في دعم برامج الحملة وتوفير الفحوصات المجانية للسيدات، مؤكدةً استمرارها في مساندة المبادرات الهادفة في تعزيز الوقاية الصحية ونشر الوعي.


وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، عن تقديرها العميق لشركة جورج وسامي خوري وشركاهم على دعمهم المتواصل، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات تُعدّ عاملاً محورياً في تمكين المؤسسة من توسيع خدماتها للوصول إلى أكبر عدد من السيدات لتشجيعهن على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطن الثدي.


ومن جانبه، أعرب السيد زياد خوري عن تقديره و احترامه لمؤسسة الحسين للسرطان، هذا الصرح الشامخ الذي يعد مصدر فخر للأردن و الأردنيين، و الذي نباهي به أمام كبريات الدول المتقدمة في هذا المجال. كما أشاد بالمبادرات الإنسانية المستمرة للمؤسسة في توفير العلاج، و تمنّى لها دوام التقدم و الازدهار.

 
 


