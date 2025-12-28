مؤسسة الحسين للسرطان و "جورج و سامي خوري وشركاه" يختتمان حملة التوعية بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- اختتمت مؤسسة الحسين للسرطان، بالتعاون مع شركة جورج وسامي خوري وشركاه، حملة التوعية بسرطان الثدي، من خلال رعايتها لحملة تشرين الأول تحت شعار " أنتِ الأساس.. افحصي" وذلك برعاية كريمة باسم "أرز دايموند".

وقدّمت الشركة تبرعاً مالياً يُسهم في دعم برامج الحملة وتوفير الفحوصات المجانية للسيدات، مؤكدةً استمرارها في مساندة المبادرات الهادفة في تعزيز الوقاية الصحية ونشر الوعي.



وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، عن تقديرها العميق لشركة جورج وسامي خوري وشركاهم على دعمهم المتواصل، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات تُعدّ عاملاً محورياً في تمكين المؤسسة من توسيع خدماتها للوصول إلى أكبر عدد من السيدات لتشجيعهن على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطن الثدي.