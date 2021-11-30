مؤسسة الوحدة للتجارة تعلن عن سيارة هيونداي كريتا الجديدة 2022

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن وصول سيارة هيونداي كريتا الجديدة موديل 2021 لمعارضها.

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وقد جاءت كريتا الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر، بِتصميم خارجي فريد يمزج ما بين تصميم مستقبلي خارجي بدون أن تلتزم بالمعايير التقليدية من حيث التصميم الخارجي، مع وضع بصمات هيونداي الجديدة والتي بمجرد أن ترى السيارة.



وبهذه المناسبة، قال السيد علي عليان، نائب الرئيس، مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: "يسرنا الإعلان عن وصول سيارة هيونداي كريتا الجديدة، والتي أطلقتها شركة هيونداي رسمياً كسيارة كروس اوفر منافسة في الأسواق العالمية، مستنداً على مكامن القوة في كافة طرازات هيونداي وخصوصا سيارات الدفع الرباعي والكروس اوفر، معزّزاً إياها بأحدث ابتكارات التصميم والهندسة التي تبدعها الصانع الكوري الأول هيونداي ، مع الحفاظ على القيمة الكبيرة التي تقدمها".



وتشمل أبرز مزايا كريتا الأنيقة التصميم الخارجي الجديد والتقنية للمقصورة المتسمة بالراحة،والرحابةضمن مقاييس مدمجة، فيما زُوّد بنظام قوة حركة يقدّم تركيبة ممتازة من الأداء والاقتصاد في استهلاك الوقود تتيح مستوى كفاءة أعلى، مع محرك البنزين رباعية الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، بناقل اوتوماتيكي CVT ، وتشمل التحسينات كذلك خفض الضوضاء داخل المقصورة وتعزيز ديناميكيات القيادة بصورة ملحوظة، بفضل هندسة بدن السيارة المتسم بالقوة، إلى جانب مجموعة مختارة من أحدث مزايا السلامة والراحة.

