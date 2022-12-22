مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل آكسنت وتوسان هايبرد 2023

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن حملة تمويل لموديلات 2023 من سيارتي أكسنت وتوسان هايبرد.والتي تشمل تمويلا بدفعة أولى والتقسيط على الهوية فقط، وذلك بالتعاون مع شركات التمويل والبنوك التجارية والاسلامية.وبهذه المناسبة قال السيد زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: "يسر مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، ان تتيح الفرصة لمحبي هيونداي لاقتناء سيارتي أكسنت وتوسان هايبرد2023 التي تتمتع بشعبية كبيرة وشهرة واسعة، وان توفر لهم هذا العرض المالي الميسر على سيارتي هيونداي المتمتعة بالتصميم الأنيق والتقنية المتطورة والتجهيزات المتعددة وتتمتع بميزة الاقتصاد الملفت في استهلاك الوقود، بالإضافة طبعا لراحة البال بوجود الكفالة المصنعية الحقيقية من الوكيل مؤسسة الوحدة للتجارة".ويمكن للراغبين في هذا العرض زيارة معارض هيونداي شارع المدينة الطبية بجانب من مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت الى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف:065821320