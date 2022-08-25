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مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي

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الخميس، 25-08-2022 05:38 م

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن بدء حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي والذي يشمل تمويلا بدفعة أولى ابتداءً من ثلاث الآف دينار والتقسيط على الهوية فقط. ويشمل العرض مجموعة من سيارات هيونداي تشمل طرازات آكسنت، وإلنترا وايونك هايبرد، وذلك بالتعاون مع بنك الإتحاد.

وبهذه المناسبة قال السيد زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: "يسر مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، ان تشارك طلبة التوجيهي فرحتهم، وأن توفر لهم هذا العرض المالي الميسر على مجموعة مميزة من سيارات هيونداي المتمتعة بالتصميم الأنيق والتقنية المتطورة والتجهيزات المتعددة بالاضافة للكفالة المصنعية".

ويمكن للراغبين في هذا العرض زيارة معارض هيونداي شارع المدينة الطبية بجانب من مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت الى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى  8:00 مساءً، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320

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