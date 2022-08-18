الجمعة 19-08-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الخميس، 18-08-2022 06:18 م

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة قطع الغيار الأصلية والمكفولة

a31275ba-4cb1-473a-a1a7-1c3b09c29192


الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن بدء حملة ترويجية لقسم قطع الغيار الاصلية، والذي يشمل عرض خاص على القطع المباعة، وخصوصا على الموديلات  2018فما قبل، وذلك من خلال مركز قطع الغيار الرئيسي في منطقة البيادر الصناعية. 

وبهذه المناسبة قال السيد زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: "تؤكد مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، على أهمية قيامها بدورها كشركة وكيلة لشركة هيونداي موتور العالمية في توفير قطع الغيار الاصلية، وبالكميات التي تضاهي نسب التوفر العالمية المتعارف عليها، والأسعار المناسبة، بالاضافة للكفالة المصنعية على قطع الغيار لمدة عام كامل". 

ويمكن لمالكي سيارات هيونداي بكافة أنواعها الاستفادة من عروض قطع الغيار الأصلية والمكفولة بمراجعة مركز قطع الغيار الرئيسي في منطقة البيادر الصناعية، من السبت الى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:30 مساءً، والخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220818140846

4 متسابقين جُدد ينضمون إلى زملائهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022

huA1

HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعة عصرية لمن يبحث عن التفرّد والمثالية

WhatsApp Image 2022-08-18 at 12.35.41 PM

شركة القدس للتأمين في الأردن تطلق جهاز خدمات التأمين الذاتية في مطار الملكة علياء الدولي

1113

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 4.1 مليون مسافر مع نهاية تموز 2022

Artboard 61

عروض مميزة من هواوي تسهّل تحضيرات العودة إلى المدارس

897dbde2-46da-44fc-a439-bae863196e1e

منصّة زين تقيم برنامجين تدريبيين في "لغة بايثون" و"تعلّم الآلة"

أخبار متعلقة
KIA Niro - IMAGE

كيا الأردن تطرح كيا نيرو هايبرد 2023 في السوق الأردنية

Lexus LX 600_2

لكزس تُعلن فتح باب المشاركة في"جائزة لكزس للتصميم" للعام 2023

1

القدس للتأمين: نظام تسعير قطع غيار المركبات إلكترونياً

ههه

( يستمر حتى يوم الخميس القادم ) مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة Go Green لسيارات الهايبرد والكهربائية