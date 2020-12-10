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الخميس، 10-12-2020 02:10 م

مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن تطلق عرضا خاصا على سيارة رينا 2020

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، إطلاق عرض هيونداي لنهاية العام على سيارة رينا 2020 الجديدة، حيث ستتوفر بسعر استثنائي يبلغ 12000 دينار فقط لمدة محدودة وحتى نفاذ الكمية.
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وبهذه المناسبة قال السيد حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: " هيونداي رينا 2020 الجديدة ، سيارةعصرية توفر مدخلا جذابا لعائلة سيارات الصالون في هيونداي، وتتمتع بمزايا متعددة وتجهيزات غنية، تضعها في مقدمة الخيارات المتوفرة في السوق الاردني من فئتها، ومع السعر الخاص الذي قررنا توفيرهولمدة محدودة ، نحن على ثقة ان تزداد جاذبية رينا الجديدة لتصبح الخيار الامثل من فئتها".

هيونداي رينا تنتمي لفئة الصالون المتوسطالصغيروتأتي مع محرك أربع اسطوانات بسعة 1.4 لتر يولد قوة 94 حصان ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4سرعات أو يدوي من 5 سرعات، وتتمتع بمواصفات سلامة وأمان تشمل الأكياس الهوائية ونظام ABS لمنع انزلاق المكابح، وتتوفر رينا بكفالة مصنعية لمدة خمس سنوات أو لمسافة 100ألف كلم، أيهما أسبق .

ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الخاص المستمر لغاية نهاية العام، مشاهدة سيارة هيونداي رينا 2020في معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله الثاني و صالة عرض السيارات في مركز الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية.


 




 

 


 

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