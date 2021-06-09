مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن تقدم طراز i10 بعرض سعري خاص

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة ترويجية لطراز هيونداي i10 المعروف وبسعر خاص ولمدة محدودة.



ويتيح هذا العرض الحصول على سيارة هيونداي i10 المزودة بمحرك 1.25 وناقل حركة اوتوماتيك من أربع سرعات بسعر 11500 وذلك خلال مدة العرض التي تنتهي بحلول 26 حزيران الجاري.



ويشمل العرض الجديد الحصول على صيانة الخمسة آلاف كلم مجانا، وكفالة مصنعية لمدة خمس سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق، مع إمكانية استبدال سيارة المشتري المستعملة مهما كان نوعها.

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تعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد علي عليان، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن:"يسرنا تقديم هذا العرض الخاص على طراز جراند i10 والذي ارتأينا من خلاله تقديم هذه السيارة الشهيرة والمتميزة بحجمها المناسب وأدائها الرشيق واستهلاكها الاقتصادي الملفتوالتي تعتبر من السيارات الأكثر شعبية وجاذبية في فئتها في سوقنا، ويأتي هذا العرض من قبيل حرصنا على تسهيل عملية الشراء وتوفير السيارة i10 بسعر خاص ولمدة محدودة، واتاحة الفرصة لهم لامتلاكها بهذا العرض غير المسبوق".



ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض السعري الخاص الذي يسري العمل به حتى نهاية الكمية، مراجعة معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله و صالة عرض مركز الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية، علماً بأن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنةوالنصف صباحاً وحتى الثامنة مساءً .

