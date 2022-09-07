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الأربعاء، 07-09-2022 11:59 ص

مؤسسة خيرية يونانية تقدم دعما لعلاج أطفال في مركز الحسين للسرطان

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الوكيل الإخباري - قدمت مؤسسة ستاڤروس نياركوس اليونانية دعما لمؤسسة الحسين للسرطان، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان لأطفال غير مقتدرين وأطفال لاجئين في مركز الحسين للسرطان. 

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وعبرت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، خلال مشاركتها في مؤتمر ستاڤروس نياركوس الصحّي، الذي كان عقد في اليونان، عن فخرها بالشراكة مع مؤسسة ستاڤروس نياركوس اليونانية التي تعد من أهم الشراكات الدوليّة التي سيحظى من خلالها أطفال على العلاج في المركز. 


من جهته قال أندرياس دراكوبولوس، الرئيس المشارك ومدير المؤسسة إننا فخورون بهذه الشراكة والمساهمة في تقديم الرعاية لمرضى السرطان، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع المؤسسة، بما يساهم في تعزيز الجهود للربط بين المستشفيات التي تقدم رعاية لمرضى السرطان وخاصة الأطفال. 


يذكر أن مؤسسة ستاڤروس نياركوس هي إحدى المنظمات الخيرية الدولية الرائدة في العالم التي تأسست عام 1996، وتقدّم المنح إلى المنظمات غير الربحيّة في مجالات الفنون والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والرعاية الاجتماعية. 


للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.snf.org.

 




 

 


 

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