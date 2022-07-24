مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحتفل بدفعة جديدة من خريجي دوراتها في مركز التدريب "حرفتي" في الجيزة

الوكيل الإخباري - منذ انطلاقتها الرسمية في شهر تشرين الأول من عام 2021، واصلت مؤسسة مجموعة المطار الدولي؛ الذراع التنفيذي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ضمن "مجموعة المطار الدولي"، جهودها في دعم منطقة الجيزة - المجتمع المحلي الذي يقع في مطار الملكة علياء الدولي.

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ولهذه الغاية، أقامت المؤسسة حفل تخريج بتاريخ مؤخرًا في مركز التدريب "حرفتي" التابع لها في منطقة الجيزة احتفالًا بمنتفعيه. وحضر الحدث نيكولا كلود؛ نائب رئيس مؤسسة مجموعة المطار الدولي، وزاهية النعسان؛ مديرة مؤسسة مجموعة المطارالدولي، وحازم خرفان؛ سكرتير مؤسسة مجموعة المطار الدولي وعضو مجلسها، وإيمان بكيرات؛ المدير العام للميدان للتنمية الاجتماعية، إلى جانب شخصيات عامة من مجتمع الجيزة وشركة نوى للتنمية المستدامة.



احتفلت مؤسسة مجموعة المطار الدولي بتخريج 13 شابة من دورة الخياطة في مركز "حرفتي"، و8 شابّات وشباب من دورة التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى 14 شابة من دورة تصفيف الشعر، مما رفع العدد الإجمالي لخريجي المركز لغاية الآن إلى 71 خريجًا وخريجة مؤهلين وجاهزين للدخول إلى سوق العمل. وتعمل المؤسسةحاليًا على تقديم دورة صيانة السيارات الهجينة لـ 12 مستفيدًا، ودورة الزراعة المستدامة لـ 20 مستفيدًا ومستفيدة للتعرّف على زراعة الفاكهة والخضروات في الحديقة المنزلية.



وإلى جانب ذلك، تقدم المؤسسة ثلاث دورات تدريبية جديدة تشمل: تصميم الويب وتطويره، والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، والمستوى المتوسط في اللغة الإنجليزية، كما ستعقد دورات متكررة في الخياطة والطهي خلال الفترة المقبلة. وخلال العطلة الصيفية، توفر المؤسسة أيضًا تدريبًاعلى كرة القدم لـ 60 طالبًا في ملعب كرة القدم الذي تم تجديده في منطقة الجيزة. ومن بين 36 مستفيدًا ومستفيدة تخرّجوا سابقًا من مركز "حرفتي"، حصل 85 بالمئة على شهادات في مجالاتهم، وتوجّهوا لفتح مشاريع خاصة بهم.



وتعليقًا على الحدث، قال عمر المصري، رئيس مؤسسة مجموعة المطار الدولي: "كما تعهّدنا خلال حدث انطلاق مؤسسة مجموعة المطار الدولي في العام الماضي، فإنّنا نمضي قدمًا في العمل نحو تأييد قضايا مختلفة – لا سيما تمكين الشباب، وتنمية المجتمعات، والبيئة في ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – بتركيزٍ وثبات.

إذ إنّنا نلتزم بالكامل تجاه مجتمعنا في منطقة الجيزة، وسنستحدث المزيد من الدورات التدريبية والمشاريع المصمّمة بعناية من أجل تعزيز مهارات الخريجين وسبل كسب العيش لهم ولعائلاتهم. ولهذا، فإنّنا عازمون على رفع أعداد المستفيدين من أجل توسيع نطاق هذا الأثر الإيجابي ضمن المجتمعات المحلية".