مؤسسة ولي العهد توقع مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني، نصّت على العمل بشكل مشترك لتعزيز قدرات الشباب المنتسبين لبرنامج خطى الحسين للقيادات الشبابية، أحد برامج المؤسسة.

ووقع الاتفاقية عن المؤسسة المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن المنتدى المدير التنفيذي نسرين بركات.

ونصّت الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات وتم توقيعها في مقر المنتدى، على التعاون المشترك كجزء من شركاء التنمية تحت برنامج خطى الحسين للقيادات الشبابية، وذلك من خلال تنفيذ جلسات متخصصة تغطي عددا من المحاور في المجالات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية على وجه الخصوص وما يتضمن ذلك من تعزيز معارف المشاركين في هذه القطاعات على المستوى الوطني والعالمي.

وتهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات الشباب وتشبيكهم مع متخذي القرار ومتخصصين في القطاعات والمجالات المختلفة في القطاع الخاص، كما تمكنهم من مناقشة التحديات الوطنية والعالمية بشكل عام، ودور القطاع الخاص ووسائل الإعلام والتكنولوجيا في التنمية الشاملة.

كما ستناقش الجلسات قضايا التنمية الحضرية وتنمية المناطق النائية كجزء من خطط الاستثمار والاستراتيجيات الوطنية للقطاعات المختلفة، والنماذج العالميّة في إدارة الأعمال والاقتصاد، وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكوميّة، إلى جانب الاقتصادات الحديثة مثل الاقتصاد الرقمي وغيره، حيث سيعطي هذه الجلسات مرشدون وخبراء في القطاعات المختلفة، ضمن جلسات حوارية تفاعلية.

من جهتها، عبّرت الدكتورة تمام منكو عن سعادتها بالعمل المشترك مع منتدى الإستراتيجيات الأردني، مبينة "لقد نظمنا سابقاً مع المنتدى سلسلة من الجلسات الشبابيّة التدريبيّة بمشاركة عدد من قادة الأعمال، واليوم سنعمل بشكل مشترك ومؤسسي يدعم رسالة برنامج خطى الحسين لإدماج الشباب الفاعل والقيادي بأهم القضايا والتوجهات الوطنية ويعمل على اطلاعهم وبناء مواقفهم التنموية، ولتشبيكهم مع صناع القرار والمتخصصين من جميع القطاعات لإثراء شبكة مراجعهم ولتعزيز معرفة الشباب بدور القطاع الخاص وأثره على المستوى الوطني والمجتمعات المحلية".

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وأضافت منكو أن الشراكات مع الجهات الفعالة والمؤثّرة تعزز دائماً من النجاح، والمؤسسة على ثقة بأن هذا التعاون سيساعدها في تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج خطى الحسين ورفع مستوى اطلاع ومعرفة شبابنا وشاباتنا بمواضيع محددة ودقيقة ستساعدهم على الفهم المعمق للاحتياجات المحلية والتحديات، وربطها بالمسببات الرئيسية الواجب علاجها، وبالتالي، تطوير قاعدة صلبة لأصوات ومواقف ومبادرات الشباب للمشاركة الفاعلة على الصعيد الوطني في المجالات ذات الصلة".



وأوضحت أن برنامج خطى الحسين يعد وطنيا ورياديا يعمل على تعزيز الفكر القيادي بين الشباب من مختلف محافظات المملكة، ويسعى لتنمية المشاركين في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، قالت بركات إن التعاون مع مؤسسة ولي العهد يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها المنتدى في الوصول للشباب ورفع قدراتهم ونشر الوعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة بما يمكن من إيجاد جيل واع ومنتم لقضاياه ومسؤول تجاه مجتمعه ووطنه، قادر على صنع التغيير وقيادة المستقبل، مضيفة أن المنتدى من خلال أنشطته المختلفة يعمل على توظيف إمكانات القطاع الخاص في رفع قدرات الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.



وأكدت أن المنتدى يؤمن بأن البرنامج يعتبر أحد أدوات التأثير والتغيير الإيجابي في الشباب، والذي سيمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل والريادة والإبداع، ينقل فيها المتحدثون خلاصة خبرتهم العلمية والعملية.

يشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو مركز للفكر التنموي والاقتصادي تأسس عام 2012، ويسعى إلى توفير مساحة للحوار البناء والعلمي المبني على الحقائق بهدف رفع الوعي الاقتصادي وتعزيز المشاركة في صنع القرار وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى اقتصاد قوي وتنافسي ومزدهر ومستدام، بحيث يكون هناك دور فعال للقطاع الخاص في النمو والتنمية.