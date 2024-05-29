مؤيد مروان نجم فريق "تويوتا جازو للسباقات – الأردن" يشارك في الجولات التأهيلية لسباق الدرفت "تاندوم"

الوكيل الاخباري - يشارك السائق الأردني مؤيد مروان، نجم فريق "تويوتا جازو للسباقات – الأردن" في الجولات التأهيلية لسباق الدرفت "تاندوم"؛ الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت، على متن سيارة "تويوتا جي تي 86" الرياضية الأيقونية إلى جانب 24 متسابقًا من الأردن وفلسطين ومصر. وستُقام المنافسات مساء يوم الخميس 30 أيار الجاري، في ساحة صيانة رالي الأردن في البحر الميت.

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وتأتي هذه المشاركة ضمن عقد الرعاية الذي وقعته "المركزية تويوتا جازو للسباقات – الأردن" مع مؤيد بعد تألقه في عالم الدرِفت، حرصًا منها على تعزيز الفريق بأفضل المواهب الموجودة على ساحات السباقات في المنطقة والحفاظ على إبراز أداء سيارات تويوتا جازو وقوة تصميمها على يد أمهر السائقين ضمن مشهد سباقات السيارات العالمي، بما يتماشى مع الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل Start Your Impossible by Toyota".



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