الثلاثاء 27-02-2024
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الثلاثاء، 27-02-2024 09:52 ص

مئةُ تربويٍّ واثنان (102) يحصلون على شهادات تقدير، على مستوى المديريّة، لجائزتَي المدير والمعلّم المتميّز، للدورة عام 2023-2024، التّابعة لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ".

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الوكيل الاخباري - منحت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ ،(18) شهادة تقديرعلى مستوى المديريّة، لمديرين ومديرات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله  للمدير المتميّز" في دورتها (الثّامنة)، كما منحت الجمعيّة (84) شهادة تقدير على مستوى المديريّة، لمعلّمين ومعلّمات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" في دورتها (الثّامنة عشرة)، من أصل (6457) تربويّاً، تقدّموا لجوائز التّميُّز التّربويّ هذا العام.

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هذا وقد تمّ الإعلان عن أسماء التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير من خلال مواقع التّواصل الاجتماعيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" يوم الثّلاثاء الموافق 27- شباط من العام 2024. وسيتمّ تسليمهم شهادات التّقدير من قبل مديري التّربية والتّعليم في كل مديريّة على حدة.


ومن الجدير بالذّكر، أنّ التّربويّين المكرّمين قد استحقّوا شهادات التّقدير على مستوى المديريّة بعد اجتيازهم مرحلة "مقابلات ما قبل الميدانيّ" التي تمّ عقدها في شهر كانون الثّاني من العام الحالي.


وبهذه المناسبة، هنّأ وزير التّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلميّ، معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير على مستوى المديريّة، وعبّر عن فخره وتقديره لجهودهم وبلوغهم هذه المرحلة، ودعا كافّة التّربويّين إلى خوض تجربة التّقدّم لجوائز التّميُّز التّربويّ؛ ممّا سينعكس إيجاباً على المسيرة التّربويّة والتّعليميّة، ويحقّق الهدف في إيجاد بيئة مدرسيّة آمنة، ومحفّزة للإبداع والتّميُّز لطلّابنا.


وبدورها هنّأت المدير التّنفيذيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" لبنى طوقان، التّربويّين الحاصلين على شهادات تقدير على مستوى المديريّة، وتمنّت لهم استمرار رحلتهم مع التّميُّز؛ لتمكين جيل المستقبل. وأكّدت أن حصولهم على هذا التّكريم هو إنجاز عظيم، واحتفاؤنا بهم اليوم يأتي تحقيقاً لرسالة الجمعيّة في الاحتفاء بالتّميُّز التّربويّ، ونشر ثقافة التّميُّز والإبداع وتعميقها في المجتمع.


وتجدر الإشارة إلى أنّ المديريّات التي تمّ تكريم التّربويّين منها، بلغ عددها 31 مديريّة من أصل 43 مديرية، توزّعت على أقاليم المملكة كالتّالي:


من إقليم الشّمال: 11 مديريّة من أصل 13 مديريّة، ومن إقليم الوسط: 12 مديريّة من أصل 18 مديريّة، ومن إقليم الجنوب: 8 مديريّات من أصل 12 مديريّة.


وعلى صعيد متّصل، ستعقد جمعيّة الجائزة خلال شهري نيسان وأيّار من العام 2024، مرحلة "التّقييم الميدانيّ"، وهي من المراحل النّهائيّة لتقييم المؤهّلين لجوائز التّميُّز التّربويّ التي يقوم خلالها مُقيّمو الجائزة بالتّحقّق مــن كتابــات المؤهّلين للمعايير علــى أرض الواقــع للمديرين والمعلّمين الذين اجتازوا مراحل التّقييم السّابقة ، حيث تأهّل لهذه المرحلة 15 مديراً عن جائزة "المدير المتميّز"، و41 معلّماً عن جائزة "المعلّم المتميّز".

 

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