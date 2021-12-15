"ماجد الفطيم" تدخل في شراكة مع "Yellow Door Energy" لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100% - فيديو و صور

الوكيل الاخباري - افتتحت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وشركة "Yellow Door Energy "، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات والمصانع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، اليوم محطة كارفور للطاقة الشمسية، بقدرة 17 ميغاوات، وذلك في شرق عمان في الأردن. وستوفر المحطة، الطاقة لـ 35 فرعاً من فروع كارفور موزعة في جميع أنحاء الأردن.

تضم هذه المحطة أكثر من 49 ألفاً من ألواح الطاقة الشمسية والتي تولد مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، أي ما يعادل تقليص انبعاثات الكربون عبر عمليات كارفور، بمقدار 300 ألف طن.



وقال ابراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة "ماجد الفطيم القابضة": "يجب على القطاع الخاص إسراع الخطى والعمل بجد لتحقيق أثر بيئي مستدام وإيجابي وفق خطط عمل محددة، وهذا ما نطمح إليه بالتعاون مع شركائنا في " Yellow Door Energy ". حيث ينصب تركيزنا في "ماجد الفطيم" وكارفور الأردن نحو إرساء المعايير الخاصة بالأعمال المستدامة والمسؤولة والاكتفاء الذاتي، وهو ما ينعكس في استراتيجية المحصلة الإيجابية التي نعتمدها. سعداء بافتتاح هذه المحطة الضخمة للطاقة الشمسية في الأردن اليوم، وإتاحة الفرصة لعملائنا الكرام بأن يكونوا شركاء لنا في تحقيق هذه الطموحات، وذلك في كل مرة يتسوقون فيها من كارفور".



وقال نجيب حداد، مدير كارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "ان التعهد بتحقيق الاستدامة الذي قدمته شركة "ماجد الفطيم" ومعها كارفور التي تملكها وتديرها، لا يعرف حدوداً. وهو يشكل إلتزاماً راسخاً في كل المجتمعات التي نخدمها، بأن نكون شركة مواطنة مسؤولة تتطور باستمرار، وهذا التطور والنمو سيسمح لنا بتقديم المزيد لعملائنا. ويتطلب تعزيز هذا الالتزام جهود وطاقة مبدعينا، ولكن أيضاً شركائنا المميزين مثل " Yellow Door Energy "، الشركة التي تشاركنا رؤيتنا في ريادة الأعمال المستدامة."

من جهته قال روري مكارثي، المدير التنفيذي للمشاريع التجارية لدى " Yellow Door Energy ": "نود أن نشكر حكومة الأردن على قيادتها الفذة وحكمتها، في تسريع تبني الطاقة المتجددة في المملكة. وتفخر شركة " Yellow Door Energy " بدعم شركة "ماجد الفطيم" لتحقيق استراتيجية المحصلة الإيجابية التي تعتمدها. ونحن نهدف إلى أن نصبح المطور الرائد للطاقة الشمسية في المنطقة، لنصل إلى توليد 200 ميغاوات من أصول الطاقة الشمسية بنهاية هذا العام. كما أنه يسعدنا ويشرفنا أن نساهم بتوليد طاقة نظيفة لشركة "ماجد الفطيم" على امتداد السنوات العديدة المقبلة".



ستساهم محطة كارفور للطاقة الشمسية الجديدة في تحقيق أهدافها الرامية لتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة و تغطية احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، ما يخفض تكاليف الطاقة إلى النصف والمساهمة في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات وغيرها. ومن المتوقع رفع نسبة التغطية من الطاقة النظيفة الى 42 فرع خلال الفترة القادمة.

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