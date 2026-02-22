ماجستير "تكنولوجيا الإعلام الرقمي" الأول من نوعه في الأردن في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...

ويأتي البرنامج استجابةً للمتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام، وحرصًا على إعداد كوادر إعلامية تمتلك مهارات رقمية متقدمة، قادرة على إنتاج وإدارة المحتوى الإعلامي عبر المنصات الرقمية الحديثة، وتحليل التفاعل الإعلامي باستخدام أدوات تقنية مبتكرة، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي المباشر.
ويتيح البرنامج للدارسين فرص التخصص في مجالات متعددة، تشمل الإعلام التفاعلي، وتحليل البيانات الإعلامية، وإدارة المنصات الرقمية، وإنتاج الوسائط المتعددة، وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، الأمر الذي يجعله خيارًا مثاليًا للعاملين في مجالات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، إضافة إلى الإنتاج المرئي والمسموع.
وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة أن الخطة الدراسية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع نخبة من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي، إلى جانب مجموعة من أرباب العمل، بما يضمن مواءمة مخرجات البرنامج مع متطلبات سوق العمل الإعلامي محليًا ودوليًا، وتعزيز جاهزية الخريجين للمنافسة في البيئات الرقمية الحديثة.
كما أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن تخصيص خصم إضافي خاص للعاملين في مهنة الإعلام والصحافة وأبنائهم، في إطار دعمها لمسيرتهم الأكاديمية، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم المهنية بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
الملكية الأردنية تتصدر مؤشرات دقة المواعيد في تحالف oneworld لعام 2025
-
"ريفلِكت" يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية
-
(نهج المنار GWM الأردن) تطلق حملتها الرمضانية (الفرحة فرحتين) لعملائها في المملكة
-
هيونداي تطلق عرض رمضان الحصري: امتلك سيارتك الجديدة بسعر الكاش وبدون فوائد أو مرابحة مع إمكانية استبدال سيارتك القديمة بأعلى سعر
-
الشركة الأردنية للطيران عن توفر شاغر (محاسبين)
-
البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة "سنبلة"
-
بنك الإسكان يحصد جائزة "Top Employer Jordan 2026" للعام الرابع على التوالي
-
زين .. راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى