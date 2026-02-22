ماجستير "تكنولوجيا الإعلام الرقمي" الأول من نوعه في الأردن في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...

الأحد 2026-02-22 09:09 م

الأحد، 22-02-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري- في خطوة ريادية جديدة تعكس التزامها بمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا، أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن إطلاق برنامج ماجستير تكنولوجيا الإعلام الرقمي، كأول برنامج من نوعه على مستوى المملكة، ليشكّل إضافة نوعية للتعليم الإعلامي الحديث في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ويأتي البرنامج استجابةً للمتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام، وحرصًا على إعداد كوادر إعلامية تمتلك مهارات رقمية متقدمة، قادرة على إنتاج وإدارة المحتوى الإعلامي عبر المنصات الرقمية الحديثة، وتحليل التفاعل الإعلامي باستخدام أدوات تقنية مبتكرة، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي المباشر.

ويتيح البرنامج للدارسين فرص التخصص في مجالات متعددة، تشمل الإعلام التفاعلي، وتحليل البيانات الإعلامية، وإدارة المنصات الرقمية، وإنتاج الوسائط المتعددة، وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، الأمر الذي يجعله خيارًا مثاليًا للعاملين في مجالات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، إضافة إلى الإنتاج المرئي والمسموع.

وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة أن الخطة الدراسية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع نخبة من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي، إلى جانب مجموعة من أرباب العمل، بما يضمن مواءمة مخرجات البرنامج مع متطلبات سوق العمل الإعلامي محليًا ودوليًا، وتعزيز جاهزية الخريجين للمنافسة في البيئات الرقمية الحديثة.

كما أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن تخصيص خصم إضافي خاص للعاملين في مهنة الإعلام والصحافة وأبنائهم، في إطار دعمها لمسيرتهم الأكاديمية، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم المهنية بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

