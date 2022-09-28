ماستركارد تتوج إرثها الممتد لعقود طويلة في كرة القدم بلقب فيغينيس للأرقام القياسية

الوكيل الإخباري - حققت ماستركارد لقب غينيس للأرقام القياسية بإقامة مباراة لكرة القدم على أعلى ارتفاع جرى تسجيله حتى الآن على متن رحلة طيران انعدمت الجاذبية في بعض مراحلها، وذلك بمشاركة أسطورة كرة القدمالبرتغالي لويس فيجو (Luis Figo)، وفريق ضم هواة كرة قدم من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

اضافة اعلان



أقيمت المباراة الأولى من نوعها على ارتفاع 20,230 قدم (6166.1 متراً) في ظروف انعدام الجاذبية، احتفت خلالها ماستركارد بولع العالم بكرة القدم، وارتقت بشغف عشاق اللعبة إلى آفاق غير مسبوقة.

أقيمت المباراة في 20 أغسطس 2022بين فريقين،كل فريق مكون من أربعة لاعبين، بمشاركة أسطورة كرة القدم لويس فيجو (Luis Figo) وسبعة لاعبين آخرين من عشاق كرة القدم، تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين الذين شاركوا في مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفوزبمكان على متن هذه الرحلة التاريخية.

جرى تقديم الرقم القياسي من قبل محكّم رسمي معتمد من غينيس للأرقام القياسية، وتم التحقق من هذا الإنجاز من قبل شاهدين.

واستعرض لويس فيجو خلال المباراة مهاراته بالمراوغة بالكرة في ملعب كرة قدم بلغت مساحته 75 متراً مربعاً،جرى تصميمه خصيصاً داخل الطائرة.



مَثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المباراة، حمد محمد حسن (قائد الفريق) ومواطنته ياسمين غانم الشرشني من دولة قطر التي أصبحت مركزاً عالمياً للتميز الرياضي، ووجهة رائدة للسياح وعشاق الرياضة.

وضمت قائمة اللاعبين الآخرين؛ ريانون إسماعيل، وجوني فاينز، وديدسون روشا، وبيغاد مصطفى، وفرح جفري.



من ناحيتها، قالت بياتريسكورناكتشيا، النائب الأول للرئيس، التسويق والاتصال في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا-ماستركارد:" تلتزم ماستركارد، بصفتها شريكاً طويل الأمد لدوري أبطال أوروبا منذ عام 1994، بدعم هذه اللعبة على جميع المستويات من خلال ربط الناس بما يحبون، ومنح عشاق كرة القدمفي جميع أنحاء العالم لحظات لا تقدر بثمن. ويسعدنا تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية، وبإقامة مباراة لكرة القدم على أعلى ارتفاعتم بلوغه حتى الآن على متن رحلة طيران فريدة؛ تنعدم الجاذبية في بعض مراحلها، بمشاركة الأسطورة لويس فيجو و7 من عشاق هذه الرياضة."

شارك لويس فيجو(Luis Figo)، سفير ماستركارد، في العديد من المفاجآتالتي لا تقدر بثمن حول العالم، وكان مثار إعجاب شريحة واسعة من الجماهيرنظراً لتاريخه الحافل كنجم سابق في كرة القدم، حيثفازبجائزة الكرة الذهبية لعام 2000، ولعب مع مجموعة من أفضل أندية كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك سبورتنجكلوب دو برتغال، وبرشلونة، وريال مدريد، وإنتر ميلان، وفاز في 127 مباراة مع المنتخب الوطني البرتغالي.



من جانبه، علق فيجو على هذه التجربة قائلاً: "كرة القدم هي لعبة تتجاوز الحدود وتوحد الناس حول العالم،لقد خضت الكثير من المنافسات في ملاعب مشحونة بالأجواء الملتهبة والعواطف الجياشة التي تتجاوز الثقافات والجنسيات، وقدعايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض،مع مجموعة من عشاق كرة القدم الذين ارتقوا بشغفهم بهذه الرياضة إلى آفاق غير مسبوقة."



من جهته، قال شادي جاد، مدير تسويق أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غينيس للأرقام القياسية:"تحظى كرة القدم بشعبية واسعة، ويستمتع بها الناس في جميع أرجاء العالم، ونحن في غينيس للأرقام القياسية، نلتقي يومياً بأناس من خلفيات متنوعة، ونأمل أن يسهم إعلاننا بأن هذا الإنجاز الجديد "مميز رسمياً" في التقريب بين المجتمعات من خلال شغفها المشترك بالرياضة، واستمتاعها برؤية أرقام قياسية جديدة."



تعتز ماستركارد بتاريخ غني وحافلبربط الناس بشغفهم وحماسهم للرياضة، وتقديم تجارب يصعب تكرارها.

وقدمت ماستركارد خلال إكسبو 2020 دبي، مجموعة من المفاجآت التي لا تقدر بثمن لزوار هذا الحدث العالمي الكبير، وكان من أبرزها إتاحة فرصة فريدة لعشاق كرة القدم للقاء أسطورة كرة القدم لويس فيجو (Luis Figo) عن قرب، وكذلك مشاهدة كأس دوري أبطال أوروبا.



وتحرص ماستركارد على تعزيز شراكاتها مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات في مجالات الرياضة والموسيقى والأزياء والفنون والترفيه في جميع أنحاء العالم. ويعود التعاون بين ماستركارد ودوري أبطال أوروبا إلى عام 1994، كما تقدم ماستركارد دعماً متواصلاً لكرة القدم للسيدات منذ ما يزيد على 25 عاماً.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Priceless.com، لاكتشاف مجموعة التجارب التي لا تقدر بثمن حول العالم، والتي أصبحت متاحة بفضل ماستركارد.

يمكن مشاهدة "مباراة كرة القدم على أعلى ارتفاع في رحلة طيران تنعدم في بعض مراحلها الجاذبية" هنا.

لتحميل ومشاهدة الفيديو يرجى الضغط هنا