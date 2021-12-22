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الأربعاء، 22-12-2021 11:38 ص

ماكدونالدز الأردن تحتفل بربع قرن من التأسيس بنكهة كروية

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الوكيل الاخباري - تواصل ماكدونالدز الأردن احتفالها ببلوغ عامها الخامس والعشرين في السوق الأردني بنكهة كروية، حيث تحظى لعبة كرة القدم شعبية كبيرة في الأردن كما هي عالمياً، وتزامُن إقامة بطولة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة مع احتفالات ماكدونالدز الأردن بمرور خمس وعشرين عاماً على افتتاح الفرع الأول بالمملكة.

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وخلال البطولة؛ أتاحت ماكدونالدز الأردن لـ25 من زبائنها فرصة السفر وحضور المباريات مباشرة من على المدرجات، وذلك بعد إجراء السحب على أسماء الزبائن المشاركين في القرعة.

 

وقد عبر الفائزون بهذه الرحلة المميزة عن تقديرهم وشكرهم الجزيل لماكدونالدز الأردن، كما أشادوا بالخدمات والتنظيم للرحلة التي شملت السفر والإقامة وحضور المباريات، وقد رافقهم فيها 15 آخرون من موظفي وإداريي ماكدونالدز الأردن ممن أتموا خمسة وعشرين عاماً من العمل ضمن فريق ماكدونالدز الأردن.


وبحسب القائمين على المسابقة؛ تأتي هذه الرحلة تطبيقاً للنهج العام الذي تتبعه ماكدونالدز الأردن في الاهتمام بكل ما يفضله الزبائن ومتابعة ذلك من خلال التواصل المباشر معهم عبر كافة القنوات التي خصصتها السلسلة، وذلك في مستوى الخدمات والجودة، وإضافة منتجات جديدة، وصولاً إلى المسؤولية المجتمعية والشراكات الإنسانية وحتى المسابقات والعروض وغيرها.


يشار إلى أن بطولة كأس العرب الأخيرة تمت إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة استباقاً لاستضافتها لبطولة كأس العالم العام المقبل، وقد أعدت لهذه المناسبة عدداً من الملاعب والمدرجات بمستوى عالمي. ومن الجدير بالذكر أن ماكدونالدز الأردن كان أحد الرعاة الرئيسين لهذا الحدث الكبير.

 




 

 


 

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