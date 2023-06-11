ماكدونالدز الأردن تحصد جائزة "أفضل مكان عمل لعام 2023"

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ماكدونالدز الأردن اليوم عن حصولها على جائزة "أفضل مكان عمل لعام 2023"، وذلك بفضل جهودها المستمرة في توفير بيئة عمل مشجعة وداعمة لموظفيها. وتستند هذه الجائزة إلى إحصاء استقصائي شمل 2205 موظفاً من مختلف الفروع، استجاب له 1932 موظفاً.

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وقد تضمّن الاستقصاء مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بموارد الموارد البشرية وأنظمة التوظيف والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة حول رضى الموظفين عن بيئة العمل وظروفه عموماً، والتي بلغ عددها 154 سؤالاً و 36 سؤالاً على التوالي.

ووفقاً للنتائج الإحصائية، أظهر الاستقصاء أن أكثر من 90% من الموظفين أشاروا إلى أن ماكدونالدز الأردن توفر أفضل بيئة توظيف، حيث توفر الشركة الدعم اللازم وبرامج تطوير مستمرة، إلى جانب تهيئة الظروف لتوفير بيئة عمل مثالية للموظفين.



وتعتبر ماكدونالدز الأردن من الشركات الرائدة في مجال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب على مقاعد الدراسة، حيث توفر برامج متخصصة لهم وتستحدث العديد من فرص العمل مع افتتاح كل فرع جديد.

كما توفر الشركة العديد من الأنظمة والبرامج التي تدعم موظفيها وتسهم في تطوير الشباب الأردني، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.



وعبر السيد رائد الزغل المدير العام لماكدونالدز الأردن عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل محفزة ومتطورة، تساهم في تحقيق رضى الموظفين وتعزز فرص النمو الشخصي والمهني لديهم الأمر الذي تعتبره الشركة أولوية قصوى ويعد حصول ماكدونالدز الأردن على هذه الجائزة إشادة بجهودها المستمرة في تحسين ظروف العمل وتسخير كافة الإمكانات في دعم الموظفين، وهو دليل على التزامها الراسخ بتوفير فرص عمل متنوعة وداعمة للمجتمع المحلي.



تجدر الإشارة إلى أن جائزة "أفضل مكان عمل" تمنح سنوياً للشركات التي تبرز في مجال توفير ظروف ملائمة للموظفين وتهتم بتوفير بيئة عمل مشجعة لتطورهم المهني والشخصي.