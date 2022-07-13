ماكدونالدز الأردن تحصد شهادة على المستوى العالمي

الوكيل الإخباري - أعلنت الأردن عن تحقيق إنجاز جديد على المستوى العالمي بحصولها على شهادة "معايير العلامة التجارية العالمية للأفراد 2021"، وذلك لتحقيقها للشروط التي قامت الشركة بتعيينها، وتم الإعلان عنها خلال مؤتمر خاص تعقده الشركة العالمية بشكل دوري.

وقد جاءت الشهادة الجديدة من قبل القائمين على الشركة العالمية؛ تقديراً لقيادة فريق الأردن في الالتزام بثقافة السلامة والشمول، التي يشعر من خلالها الموظفون والعملاء بالحماية ودرجة عالية من الأمان بفضل التطبيق الصارم للمعايير العالمية، وتوفير بيئة عمل آمنة وشمولية تحتضن جميع فئات المجتمع وخالية من أي سلوكيات وممارسات سلبية مثل (العنف، والتمييز، ...) وغيرها.

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كما حققت ماكدونالدز الأردن مراتب متقدمة ضمن الفئات الأخرى التي تم تحديدها كمعايير للحصول على الشهادة، أهمها أفضل الممارسات لدعم التعليم وتنمية المهارات عن طريق استحداث برامج خاصة لتطوير قدرات وإمكانات فريق العمل، إلى جانب القوانين والأنظمة التي تتبعها في التنظيم الهيكلي والتوظيفي للموارد البشرية، مثل نظام المغادرات والإجازات المرضية والإجازات العائلية المدفوعة، وعقود العمل المرنة التي تدعم الموظفين مادياً ومعنوياً وتسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان الوظيفي.



وقدّم السيّد أروشا ويجيموني - نائب الرئيس - رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد أسامة شعبان - الرئيس التنفيذي للأفراد - الشرق الأوسط وإفريقيا بالنيابة عن ماكدونالدز العالمية شهادة"معايير العلامة التجارية العالمية للأفراد2021" مع الإشادة بالأداء ودقّة تطبيق العمليات التنفيذية للموارد البشرية ضمن فروع ماكدونالدز الأردن كافّة.



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في أسلوب العمل والتعامل مع الزبائن وفريق العمل، ومعايير التعقيم والنظافة، والعمليات التنفيذية الداخلية للفروع وخارجها عبر الخدمات المختلفة.

كما تتبنى ماكدونالدز الأردن نهجاً توظيفياً خاصاً يستهدف العديد من الفئات المجتمعية من أبناء الأردن، مثل برنامج توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج توظيف الطلاب على مقاعد الدراسة والعديد من البرامج الأخرى.

