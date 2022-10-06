ماكدونالدز الأردن ترعى حفل أوائل الثانوية العامة في المملكة

الوكيل الإخباري - قامت ماكدونالدز الأردن برعاية الحفل الذي أقامته مجلة نيفرتيتي لتكريم أوائل المملكة من طلاب التوجيهي، وطلّاب الدراسات الخاصة ومن ضمنهم الطالب "صالح" والطالبة"ذكى الحراحشة" حيث تم الاحتفال باوائل التوجيهي وتكريمهم يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر في قرية النخيل.

اضافة اعلان

وقد رعى حفل التكريم معالي العين السيد جمال الصرايرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة.



وخلال الحفل؛ قدّمت ماكدونالدز الأردن عدداً من الجوائز النقدية والعينية على الطلّاب الحاضرين، وتقدّمت مجلة نيفرتيتي بدورها بالشكر الجزيل من الرعاة والداعمين، ومن العين السيد جمال الصرايرة على رعاية الحفل، ومن الحضور لمشاركتهم المناسبة. وبحسب ماكدونالدز الأردن فإن رعاية الحفل تأتي ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب الأردني، وخصوصاً الطلّاب، تشجيعاً لهم على إكمال تحصيلهم العلمي ليكونوا جزءاً من نهضة المملكة وازدهارها، كما أن المبادرة تندرج ضمن المظلة الجامعة للمسؤولية المجتمعية لماكدونالدز الأردن "سواعدنا نشمية".



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تنتهج أسلوباً فريداً في شمولية مسؤوليتها المجتمعية، وتخصيص برامج محددة ومبادرات لكل فئات المجتمع، أهمها الطلاب على المقاعد الدراسية، سواءً عبر تخصيص برنامج توظيفي خاص بهم يتناسب وأوقات دوامهم ومواعيد الاختبارات، أو عبر دعمهم المباشر بمقاعد دراسية أو حتى مستلزمات مثل مبادرة العودة إلى المدارس التي تطلقها في كل عام.