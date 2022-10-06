الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يوقع اتفاقا للربط الكهربائي مع السعودية منتصف الشهر المقبل

لماذا يقوم فيسبوك بحذف اصدقاء ومتابعين الاردنيين ؟

الامن يحذر من روابط وهمية احتيالية تدعي تقديم مساعدات

وزير الشباب يعلن عن مأسسة برنامج مهاراتي

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

هيئة المناطق الحرة تبحث مطالب المستثمرين مع محافظ الزرقاء

احتراق مركبة على طريق جرش - عمان - صور

وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي في عمان

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

الخميس، 06-10-2022 03:34 م

ماكدونالدز الأردن ترعى حفل أوائل الثانوية العامة في المملكة

2357727d-b6fa-48e0-984e-a41727755bbc.png


الوكيل الإخباري - قامت ماكدونالدز الأردن برعاية الحفل الذي أقامته مجلة نيفرتيتي لتكريم أوائل المملكة من طلاب التوجيهي، وطلّاب الدراسات الخاصة ومن ضمنهم الطالب "صالح" والطالبة"ذكى الحراحشة" حيث تم الاحتفال باوائل التوجيهي وتكريمهم يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر في قرية النخيل.

اضافة اعلان

وقد رعى حفل التكريم معالي العين السيد جمال الصرايرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة.


وخلال الحفل؛ قدّمت ماكدونالدز الأردن عدداً من الجوائز النقدية والعينية على الطلّاب الحاضرين، وتقدّمت مجلة نيفرتيتي بدورها بالشكر الجزيل من الرعاة والداعمين، ومن العين السيد جمال الصرايرة على رعاية الحفل، ومن الحضور لمشاركتهم المناسبة. وبحسب ماكدونالدز الأردن فإن رعاية الحفل تأتي ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب الأردني، وخصوصاً الطلّاب، تشجيعاً لهم على إكمال تحصيلهم العلمي ليكونوا جزءاً من نهضة المملكة وازدهارها، كما أن المبادرة تندرج ضمن المظلة الجامعة للمسؤولية المجتمعية لماكدونالدز الأردن "سواعدنا نشمية".


يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تنتهج أسلوباً فريداً في شمولية مسؤوليتها المجتمعية، وتخصيص برامج محددة ومبادرات لكل فئات المجتمع، أهمها الطلاب على المقاعد الدراسية، سواءً عبر تخصيص برنامج توظيفي خاص بهم يتناسب وأوقات دوامهم ومواعيد الاختبارات، أو عبر دعمهم المباشر بمقاعد دراسية أو حتى مستلزمات مثل مبادرة العودة إلى المدارس التي تطلقها في كل عام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
151515

معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرون GESCO’s 22nd Educational Fair

GetAttachment

السوق المفتوح الموقع #1 في الأردن لبيع أجهزة ألعاب الفيديو وأحدث ألعابها

Image 2

إطلاق مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والزجاجية

WhatsApp Image 2022-10-05 at 11.39.23 AM

أضخم حدث رقمي في الوطن العربي نحو ربع مليار متابع لملتقى "كلام مدينة" بالبحر الميت في الأردن

Logo

نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تُقام نهاية الأسبوع الحالي

zain155

مذكرة تفاهم بين زين الأردن وهواوي الأردن لتطوير المهارات التقنية للشباب

أخبار متعلقة
mc

جمعية كلّنا الخير الأردنية بدعم من شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن- تقيم حملة العودة إلى المدارس ضمن عددٍ من مناطق المملكة