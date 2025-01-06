ماكدونالدز الأردن ترفع رواتب موظفيها وتقر نظام مكافآت " البونص "جديد!

الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزام مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - بمسؤوليتها الاجتماعية، وحفاظاً على المستوى المعيشي لموظفيها دون تأثر، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن رئيس هيئة المديرين السيد أحمد عرموش عن زيادة رواتب الموظفين، علماً بأن سلّم الرواتب لدى المجموعة أعلى بمراحل من الحد الأدني للأجور، وذلك منذ فترة طويلة قبل إقرار الزيادات والمكافآت الحالية. كما أقر السيد عرموش نظام "البونص" الجديد الذي يهدف إلى تحفيز الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.

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وتؤمن المجموعة، بتوجيه من رئيسها التنفيذي، بأن نظام التوظيف ونظام المكافآت ليسا مجرد أدوات إدارية، بل جزء أساسي من استراتيجيتها الشاملة لدعم موظفيها، وتمثل هذه الإجراءات ترجمة حقيقية لنهجها الذي يركز على الشمولية والابتكار في سوق العمل.

توظيف 100% أردنيين



تفخر المجموعة بأن 100% من موظفيها هم من الأردنيين، مع تبنيها سياسات توظيف تراعي التنوع والدمج. وتشمل هذه السياسات برامج خاصة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الجامعيين، حيث تم تصميم برامج عمل تتناسب مع قدراتهم وجداولهم الدراسية.



ريادة في نظام الدوام الجزئي