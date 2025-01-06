ماكدونالدز الأردن ترفع رواتب موظفيها وتقر نظام مكافآت " البونص "جديد!

وتؤمن المجموعة، بتوجيه من رئيسها التنفيذي، بأن نظام التوظيف ونظام المكافآت ليسا مجرد أدوات إدارية، بل جزء أساسي من استراتيجيتها الشاملة لدعم موظفيها، وتمثل هذه الإجراءات ترجمة حقيقية لنهجها الذي يركز على الشمولية والابتكار في سوق العمل.
توظيف 100% أردنيين
تفخر المجموعة بأن 100% من موظفيها هم من الأردنيين، مع تبنيها سياسات توظيف تراعي التنوع والدمج. وتشمل هذه السياسات برامج خاصة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الجامعيين، حيث تم تصميم برامج عمل تتناسب مع قدراتهم وجداولهم الدراسية.
ريادة في نظام الدوام الجزئي
حققت مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - سبقاً في السوق الأردني من خلال اعتمادها نظام الدوام الجزئي، خاصة للطلاب، مما يتيح لهم التوفيق بين العمل والدراسة، ويمنحهم فرصة اكتساب خبرات عملية مبتكرة في بيئة مهنية متطورة، وتواصل تعزيز مكانتها كرائدة في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها، لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الاستثمار السياحي والمسؤولية الاجتماعية.
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