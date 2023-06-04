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الأحد، 04-06-2023 04:29 م

ماكدونالدز الأردن تشارك فرحة الأردنيين بزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله

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الوكيل الإخباري - أقامت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – حفلاً ضخماً كجزء من مشاركتها فرحة الأردنيين بزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وبحضور ما يزيد عن 10000 شخص.

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وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن؛ تأتي مشاركة السلسلة في احتفالات "نفرح بالحسين" ضمن مسؤوليتها الوطنية، ومشاركة شعبنا الأردني أفراحه بزفاف ولي عهده الأمين. كما أنها فرصة أخرى للشركة لتعزز انتماءها لقيادتنا الهاشمية الحكيمة ومملكتنا الأردنية، على أنّ تقسيم المسؤولية المجتمعية بمفهومها الشامل لدى الشركة يتضمّن المشاركة بكافة المناسبات الوطنية والمجتمعية.
وقد تضمن "حفل ماكدونالدز" الضخم العديد من الفعاليات والفقرات الغنائية والموسيقية، والرقصات التراثية، وبمشاركة العديد من الفرق المحلية وبمشاركة عربية كان أبرزها الفنان اللبناني جو أشقر الذي قام بتأدية أغنيته "إحنا أردنية" التي أطلقها بالتعاون مع ماكدونالدز الأردن في وقت سابق احتفالاً بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين.
وكان من بين الفرق الفنية المشاركة بالحفل الذي قدّمه الإعلامي "أسامة الجيتاوي" فرقة درم جام، أوكتاف، الفنان حمدي المناصير والعديد من الفقرات الأخرى بمشاركة فرق الدبكة الأردنية. كما ساهم فريق ماكدونالدز الأردن بالزي الموحد الذي حمل شعار "نفرح بالحسين" في تنظيم صفوف المحتفلين والمهنئين خلال الحفل ولدى مرور موكب الزفاف الملكي من موقع الحفل بالقرب من الدوار الثامن، إلى جانب توزيع الحلويات واللعب مع الأطفال الحاضرين الذين خصصت لهم الشركة العديد من الفعاليات مثل الرسم على الوجوه، وتوزيع الهدايا والبالونات وغيرها.

 




 

 


 

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